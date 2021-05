Průlom: V IBM vyrobili procesor 2nm technologií

Společnost IBM se pochlubila, že ve své testovací laboratoři vyvinula procesor 2nm technologií. Nejenže jde o technologický progres, dle IBM je ve srovnání se současnými komerčně dostupnými 7nm čipy výkonnější o 45 % a spotřebovává o 75 % méně energie. Teoreticky by tak mohl zčtyřnásobit výdrž baterií mobilních telefonů, které by tak stačilo nabíjet jednou za čtyři dny.

Nanometry byly využívány coby měřítko pro určení skutečné velikosti tranzistorů, dnes je nižší hodnota vnímána spíš marketingově, přibližující novou generaci procesorů, pochopitelně výkonnějších a energeticky méně náročných. Dle vyjádření IBM by 2nm výrobní proces mohl vtlačit až 50 miliard transistorů do čipu o „velikosti nehtu“, což je odhad o 30 miliard vyšší oproti možnostem 5nm technologie, senzačně ohlášené v roce 2017.

Než se však stanou nové technologie využívány šířeji, chvíli trvá. Současné čipy vyráběné 7nm technologií a používané v nejmodernějších procesorech, včetně například nejnovějších Ryzenů od AMD, se staly šířeji dostupné až čtyři roky poté, co IBM ohlásilo, že si technologii osvojilo. Nicméně přední výrobci komerčně užívaných čipů jako Intel či TSMC (vyrábějící pro AMD) už uvedli, že v nejbližších letech hodlají uvést do provozu výrobny, v nichž by se soustředili právě na výrobu čipů těch nejmenších rozměrů.

„Lze to považovat za průlom,“ okomentoval nejčerstvější úspěch IBM Peter Rudden, analytik společnosti IDC. „Viděli jsme výrobce přecházet ze 14nm technologie na 10nm a dál na 7nm, což ale pro některé představuje pořád náročnou výzvu.“

Dle Ruddena by nový typ procesu mohl být využit v segmentu AI, kde je dnes pro zpracování některých operací často třeba další technologie, jako například výkonná grafická karta. Energetická úspornost pak najde užitek zejména v osobních a přenosných zařízeních, zatímco zvýšený výkon pro změnu využijí v datových centrech.