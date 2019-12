Qualcomm představil novou vlajkovou loď Snapdragon 865

Čipy Snapdragon od Qualcommu jsou jedny z nejvíce využívaných procesorů v mobilních telefonech a jsou stěžejní ve vlajkových lodích, jakou jsou Samsung Galaxy S10 nebo OneNote 7 Pro. Oba tyto telefony pohání Snapdragon 855 ohlášený na loňském summitu a je pravděpodobné, že jejich nástupci budou taktéž využívat nejnovější čipy od Qualcommu.

Dokáže však Qualcomm 865 splnit vše co nasliboval? Alex Katouzian, viceprezident a generální ředitel mobilních technologií Qualcommu, sice představilSnapdragon 865 a Snapdragon 765/765G, ale neřekl nic o vylepšené „plus“ variantě. To však není nic překvapujícího, protože Snapdragon 855 plus byl také představen až v polovině tohoto roku.

Čipy budou postaveny okolo 5G sítě, kterou Qualcomm momentálně prosazuje, Alex Katouzian totiž prohlásil, že příští rok budou všechny čipy vybavené na 5G a budou obsahovat umělou inteligenci.

Konkrétně uvedl, že 865 bude založen na Snapdragonu X55, druhé generaci modemu vybaveného na 5G, který společnost uvedla v únoru letošního roku. Modem byl součástí takzvaného „Project Limitless“, počítačové platformy, kterou Qualcomm uvedl na Computexu ve spolupráci s Lenovem, větší očekávání jsou od něj však na poli mobilních telefonů.

Qualcomm se rozhodl použít tento starší čip, aby reprodukoval vlastnosti front endu na jiných zařízeních. U 765/765G bude modem integrován přímo do čipu, zatímco 865 jej bude mít jako oddělenou část.

Co se týče umělé inteligence, tak podle Katzouina bude mít AI engine výkon 15 TOPS, což je údajně trojnásobek oproti konkurenci. Fotoaparát bude podporovat rozlišení 200Mpx, s výkonem až 2Gpx za sekundu. Nové Snapdragony budou také podporovat některé funkce desktop gamingu.

Lin Bin, místopředseda Xiaomi, se na summitu také dostal na pódium, když ohlásil telefon Mi 10, který bude využívat nový Snapdragon 865. Také uvedl, že telefon bude využívat mnoho nových funkcí čipu 865, jako je nahrávání videa při 960fps. Dokonce předvedl reálnou fotografii, zachycenou na 108Mpx senzor.