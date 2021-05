Ryzen 5000: Vše, co byste měli vědět

Loni v listopadu AMD opětovalo Intelu palbu ostrými, když představilo své procesory Zen 3, známé též pod názvem Ryzen 5000. Nejenže se ukázaly být tou nejlepší volbou pro nejnáročnější uživatele/hráče, netrvalo dlouho a v lednu je doplnila také neméně atraktivní mobilní varianta. Myšlenka na jejich pořízení a aktualizaci hardwaru přirozeně vyvolává otázky: Jak jsou jednotlivé modely výkonné? Kde je sehnat? A co se stalo s Ryzeny 4000? Odpovědi najdete na následujícíh řádcích!

Název

Poslední generace čipů pro stolní počítače vyšla pod názvem Ryzen 3000 a logická úvaha by velela očekávat následovníka s označením Ryzen 4000. Jelikož však společnost AMD zavedla „čtyřtisícovou“ řadu pro mobilní CPU, na desktopech přešla rovnou na „pětitisícovky“.

Specifikace

Ryzeny 5000 jsou k dispozici v základních modelech 5600X, 5800X, 5900X a 5950X, které mají od 6 do 16 jáder, respektive frekvenci od 3,7 GHz/4,6 GHz (bbost) do 3,4 GHz/4,9 GHz. Mobilních čipů pak letos do série přibylo celkem patnáct, se 4 až 8 jádry a boost frekvencí až 4,8 GHz v případě modelů 5980HS a 5980 HX.

Hodnocení

Zjednodušeně řečeno lze říct, že v kategorii procesorů pro běžné uživatele Ryzeny 5000 svou konkurenci naprosto převálcovali a značka se zbavila cejchu „value“ procesorů či těch vhodných zejména pro vícevláknové procesy. Letošní vydání mobilních variant čipů dominanci AMD ještě zvýraznilo.

Mám si Ryzen 5000 pořídit?

Přestože výkon Ryzenu 5000 je působivý nejen na papíře, při myšlenkách na jeho pořízení byste měli vzít v úvahu své stávající vybavení i to, na co počítač nejčastěji používáte. Pokud jste například majiteli Ryzenu 3000 a na počítači rozbíháte zejména jednovláknové procesy, investice do Ryzenu 5000 se nejspíš tolik nevyplatí. Stejně tak, vlastníte-li například šestnáctijádrový Ryzen 9 3950X a uvažujete nad šestnáctijádrovým Ryzenem 9 5950X, nárůst výkonu vás tolik neoslní. Pokud však máte v počítači starší CPU a vaší doménou je 3D grafika či editace videa, Ryzen 5000 by pro vás měl být celkem jasnou volbou.

Ryzen 5000 vs Rocket Lake-S

Je pravda, že při svém vydání loni na podzim působily nové Ryzeny bezkonkurenčně. Nutno však říct, že s vydáním nového Rocket Lake-S od Intelu už situace není tak jednoznačná. Co do počtu jáder, vláken, celkového výkonu a energetické náročnosti na papíře sice stále vede AMD, opět však je třeba uvážit plánované využití čipu a v dnešní době též jeho dostupnost. Asi je zbytečné uvažovat nad koupí čipu, který je sice výkonnější, ale není k sehnání…

Tři mobilní Ryzeny 5000, kterým se vyhnout

Ještě než si koupíte nový notebook s Ryzenem 5000 uvnitř, ověřte si konkrétní model. Ryzen 3 5300U, Ryzen 5 5500U a Ryzen 7 5700U jsou totiž ještě postaveny na starší architektuře Zen 2, přičemž výkon těchto kousků ve srovnání s jejich předchůdci už tak působivý není, zvýšený je jen v řádu nižších jednotek procent.