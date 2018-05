Samsung promeškal příležitost v segmentu prémiových televizí

Polovodičový obr tak OLED televize opustil a místo toho se vrhl na konkurenční technologii – QLED.

Nyní se to zdá jako krok vedle. OLED TV se staly dominantní technologií v nejvyšší třídě. Televizí s úhlopříčkou přes 55 palců a cenou přesahující 2 500 dolarů není málo a cena výroby razantně klesla.

Samsung je nyní jediným z velkých výrobců televizí, který OLED TV nevyrábí. A ačkoliv televize nejsou pro firmu zrovna obřím trhem – činí jen asi 3 % příjmů firmy, který primárně čerpá z mobilních telefonů, souvisejících technologií a polovodičů – ztráta vedoucí pozice v nejvyšší třídě televizí je přesto pro Samsung rána.

QLED technologie, do které jihokorejská firma vložila naděje, není nikterak podprůměrná a její kvalita obrazu se zlepšila. Recenzenti však přesto obvykle preferují právě konkurenční OLED.

V minulém roce činil podíl Samsungu na trhu špičkových televizí „pouze“ 18,5 %. Oproti stavu v roce 2015, kdy měl 54,7 %, jde o drtivý pokles. Data analytické společnosti IHS Markit však mluví jasně. Sony a LG si místo toho ukously 36,9, respektive 33 % trhu.

12 let je Samsung největším výrobcem televizí a na tom se nic nemění – nejvyšší třída televizí je však o mnoho specifičtější segment.

Klíčovým rozdílem mezi OLED a QLED Televizemi je však více než jen v jednom písmenku. QLED je totiž víceméně stále „starou dobrou“ LCD obrazovkou vylepšenou o některé inovace Samsungu. Dle zdrojů agentury Reuters tehdy firma cítila, že levnější výroba je u trhu, kde klesaly zisky, výhodnější než drahé OLED displeje.

Jiní výrobci v čele s LG se místo toho rozhodli zlevnit výrobu OLED televizí. Úspěšně, k nelibosti Samsungu.

Problémem pro Samsung je však prý také „vypalování“ obrazu, kdy na displeji permanentně viditelně zůstane obraz, který se na něm po delší dobu vyskytoval.

Úspěch OLED a ztráty Samsungu se projevily ve čtvrtletních zprávách. LG se může těšit z rekordního 77% skoku ve kvartálních příjmech, dosáhlo navíc 14% zvýšení hrubého zisku. Sony, které během deseti let ztratilo vlivem podnikání v televizích přes 7,4 miliardy dolarů se v březnu roku 2017 dostalo do zisku.

Samsung oproti tomu oznámil znatelný, 32% pokles příjmů oproti stejnému období v minulém roce.

Analytici předpokládají i další pokles Samsungu v oblasti drahých televizí; vrátit do hry by jihokorejskou společnost mohla cena, pokud by se výroba QLED televizí ještě zlevnila.