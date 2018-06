Sharp kupuje notebookovou divizi Toshiby za 36 milionů dolarů

Nízkou cenovku 36 milionů však doplňuje emise akcií v hodnotě 1,8 miliard dolarů; přesto jde o velice slabou částku. Zprávu přinesla agentura Reuters.

Sharp se akvizicí navrací do PC sektoru, se kterého odešel před osmi lety. Pro firmu to může znamenat vysoké zisky s nízkým rizikem; může totiž využít kapacity své mateřské společnosti Foxconnu, který je největším světovým výrobcem elektroniky. Tak to již ostatně Sharp dělá u televizí.

Sharp získá podíl 80,1 % v PC divizi Toshiby.

Toshiba byla mimochodem vyrobila první laptop světa v roce 1985, před sedmi lety pak prodala 17,7 milionů zařízení v jednom roce. Během minulého roku to byly už jen 1,4 miliony.

Sharp se v roce 2017 naopak dostal do zisků, a to poprvé po čtyřech letech. Pomohla úspora cen díky odkoupení Foxconnem a jeho velká síť partnerů rovněž pomohla. Dříve byl Sharp známý výrobou prémiových televizí a displejů pro mobily, avšak v posledních letech se mu nedařilo, nedokázal udržet krok s konkurencí. Postupně se však pokouší o návrat na vrchol.

Toshiba je oproti tomu stále ve velkých potížích. Minulý týden za 18 miliard dolarů prodala svůj čipový byznys americké firmě Bain Capital a nezdá se, že by se stav společnosti rapidně zlepšoval. Toshiba už nevyrábí ani televize, tuto divizi prodala podniku Hisense – a to vše jen kvůli Westinghouse, zbylé části firmy byly veskrze ziskové.