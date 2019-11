Škoda Auto si postavila nejvýkonnější podnikový superpočítač v České republice. Máme fotogalerii.

Až dvě biliardy početních operací za sekundu využije Škodovka pro výpočetně vysoce náročné aerodynamické simulace. Kromě toho využije kapacitu počítače pro vývoj nových bezpečnostních prvků a motorů. V budoucnu nabídne datové centrum kapacitu 15 petaFLOPS, což znamená, že množství výpočetních operací vzroste až na 15 biliard za sekundu. To by se mělo stát do čtyř, maximálně do pěti let.

Klaus-Dieter Schürmann, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast IT a financí, vysvětluje: „S instalací nového vysoce výkonného počítače společnost Škoda Auto dále rozšířila největší podnikové výpočetní centrum v České republice. Důsledně tak pokračujeme ve své cestě k digitální společnosti a vytváříme tak důležitý technický předpoklad k maximálnímu využití stávajících a budoucích technologií a k dosažení maximální efektivity a hospodárnosti např. ve vývojových procesech.“

Od prvního mainframového počítače, který automobilka nasadila před padesáti lety, je to velká změna. Nový superpočítač disponuje dvěma počítačovými clustery, 1 008 výpočetními uzly a 24 192 procesorovými jádry. Tento výkon je 67miliardkrát vyšší než výkon prvního mainframového serveru v automobilce.

Oblasti technického vývoje a výroby budou kapacity využívat pro vizualizace, zobrazení ve virtuální realitě a simulace, například pro další vývoj v oblasti ochrany chodců, pro simulace v oblastech aeroakustiky a aerodynamiky nebo pro další vývoj motorů.

Ve výpočetním centru se budou ukládat také data propojených aut. Pro uložená data přitom platí maximální požadavky na ochranu dat. Kromě toho se budou v rámci vize „Green Data“, která je součástí strategie „Green Future“ administrativní prostory vytápět mimo jiné i odpadním teplem, které bude vznikat chlazením výpočetního centra.

Stroj HPC, který automobilka využívá, dodala společnost HPE a obsahuje dva clustery HPE SGI 8600 s 1008 uzly. Neobsahuje žádné grafické karty, výhradně jen procesory Intel. K fungování vyžaduje 400 kW, kterou si automobilka upravuje, případně vyrábí sama na dvou 1,6 MGt dieselelektrických agregátorech. K chlazení se využívá především voda, která se při průtoku počítačem ohřeje na 38 stupňů a pak se zchladí na střeše datového centra. Do budoucna uvažuje automobilka, že by se ohřátá voda využívala k dalším energetickým úsporám.

Jen pro ilustraci, jak jsou výpočetní procesy v automobilce náročné. Pro výpočet crash testu potřebujete 96 jader, 8x CPU na čtyřech serverech. Pro aerodynamickou úlohu už to je 720 jader na 60 CPU ve 30 serverech.

Celkové náklady na pořízení a tříletou podporu provozu dosáhnou devíti milionů eur. Výpočetní cluster budou využívat i další koncernové automobilky.