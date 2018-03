Škodí bezdrátové nabíjení vašemu telefonu?

Po Samsungu a dalších velkých společnostech se k bezdrátovému nabíjení konečně dostal i Apple, což především ve Spojených státech zvedne osvojení této pohodlné technologie. 90 % všech smartphonů využívá bezdrátová nabíjecí standard Qi, je tak nejpopulárnější ze tří existujících specifikací.

Nabíjení smartphonu je možné i v autě, opět samozřejmě bezdrátově.

Nabíjecí stanice Qi postupně začínají pronikat do velkých řetězců jako je McDonalds nebo Marriott, nachází se však třeba i na londýnském letišti Heathrow. Facebook, Google, Deloitte a další firmy pak Qi využívají přímo v kancelářích.

Do roku 2020 by se podle analytické společnosti IHS mělo na trhu prodat přes miliardu nabíjecích podložek. Průzkum z roku 2016 od stejné firmy pak odhalil, že bezdrátové nabíjení již využívá každý čtvrtý vlastník chytrého telefonu a 98 % z nich by jej uvítalo i u svého dalšího telefonu.

„Úspěch Samsungu s implementací bezdrátového nabíjení v posledních dvou letech a oznámení Applu o osvojení technologie značí, že se z bezdrátového nabíjení stává mainstream – mělo by se tedy objevovat čím dál častěji,“ doplňuje Vicky Yussuffová, hlavní analytička IHS zaměřená na bezdrátové nabíjení.

Teď však ke klíčové otázce: je pro váš smartphone špatné, když jej nabijete do plna a necháte na podložce?

Venkat Srinivasan, ředitel společnosti Access (Argonne Collaborative Center for Energy Storage Science) říká, že ačkoliv bezpečnostní prvky elektroniky nedovolí mobilu nebo tabletu nabít baterii přes limit, tak neustálé udržování baterie na maximu urychlí její opotřebení.

„Stručně řečeno, čím blíže maximálnímu nabití se nacházíte – od 90 % do 100 % – tím rychleji se vám bude baterie opotřebovávat,“ vysvětluje.

Jak se lithium-iontová baterie nabíjí a vybíjí, ionty se přesunují tam a zpět mezi pozitivně nabitou elektrodou a negativní elektrodou. Elektrolyt, skrze který se ionty přesouvají, se však časem opotřebuje. A čím nabitější baterie je, tím rychleji sedle Srinivasana opotřebovává.

„Obecně nejhorší pro baterii je neustálý přechod z téměř vybitého stavu do maximálního nabití. Nejlepší pro baterii je držet se někde mezi 45 a 55 procenty,“ dodává Srinivasan. „Obecně ale stačí, když zajistíte, že smartphone nebude neustále plně nabitý.“

Bát by se neměl uživatel, který chce po dvou až třech letech telefon vyměnit. Tak dlouho by totiž v průměru měla baterie vydržet.

Podle jiné studie však platí zajímavá poučka: pokud se váš smartphone bude držet mezi 50 a 100 % nabití, pak se životnost baterie dokonce prodlouží. Inženýři webu iFixit, který poskytuje manuály na rozebrání a opravu elektroniky, však tento výsledek zpochybňují jakožto „nepříliš vědecké“.

Problémem je také to, že není přesně jasné, na kolik je baterie ve skutečnosti nabita – software tak přesný není. Opotřebování baterie při bezdrátovém nabíjení se v budoucnu bude jistě věnovat ještě mnoho studií, neboť lithium-iontovou technologii, zdá se, hned tak něco nenahradí.