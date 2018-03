Snapdragony 700 míří na levnější smartphony

Klíčovým regionem pro novou sérii čipů bude bezpochyby Čína, z hlediska výrobců i zákazníků velice zajímavá lokalita.

Pro využití pokročilých funkcí typu umělé inteligence nebo rozšířené reality už možná nebude nutné kupovat chytrý telefon vyšší třídy. Snapdragony 700 mají tuto situaci změnit, umožní podporu umělé inteligence, zlepší funkce fotoaparátu a přinesou i lepší výkon a efektivitu zařízení.

„Série Snapdragon 700 je optimalizována na podporu zkušeností a zvyklostí zákazníků z nejpokročilejších zařízení na trhu i v levnější cenové kategorii,“ popisuje na blogu firmy Alex Katouzian, viceprezident a generální manažer mobilní sekce Qualcommu.

Qualcomm je jedním z největších výrobců čipů na světě, mezi jeho zákazníky patří největší výrobci a prodejci mobilních zařízení včetně Applu a Samsungu. Nové smartphony Galaxy S9 a S9 Plus kupříkladu disponují výkonným Snapdragonem 845.

Momentálně má však společnost i své problémy. Je ponořen ve vleklé právní bitvě s Applem, čelí konkurenci od Číny a Intelu i tomu, že si někteří výrobci typu Samsung začínají procesory vyvíjet sami. Navíc se jej vytrvale, byť zcela neúspěšně, snaží odkoupit konkurenční Broadcom.

Čip určený pro levnější mobily by mohl Qualcommu pomoci stabilizovat svou pozici na trzích typu Čína; a to obzvláště co se týká uživatelské základny, z bezdrátového byznysu firmy, která je pro Qualcomm ta největší, totiž postupně ukrajuje kupříkladu Apple.

Řada 700 bude také disponovat prvkem „AI Engine“, který umožní zpracovávat požadavky umělé inteligence až dvakrát rychleji oproti předchozímu procesoru mířícímu na podobný trh, Snapdragonu 660. Mobily s čipy řady 700 budou také moci nabídnout „širokou škálu“ různých profesionálních ovládacích prvků fotoaparátu jako je slow motion, popsala firma.

Zlepší se i úspornost; oproti Snapdragonu 660 má být o 30 % lepší, mobily s tímto procesorem navíc půjde nabíjet pomocí technologie Quick Charge 4+, která nabije baterii až na 50 % výdrže během pouhých 15 minut. Konektivita se rovněž zlepší díky podpoře „ultrarychlého LTE“, Bluetooth 5 rádia a ultra-úsporných bezdrátových sluchátek.

Zákazníci dostanou do ruky první Snapdragony řady 700 do rukou v první polovině letošního roku. Kdy se však přímo dostanou na trh už ve smartphonech samotných odmítla společnost blíže specifikovat s tím, že to však bude někdy v roce 2018.