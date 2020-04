Surface Book 3 a Surface Go 2 klepou na dveře

Stejně jako předchůdce Surface Book 2, také jeho nástupce Microsoft Surface Book 3 by měl být od počátku k dispozici ve dvou konfiguracích, s displeji 13,5 nebo 15 palců. Nic také nenaznačuje tomu, že by se „Trojka“ měla nějak dramaticky lišit, takže očekáváme hybrid 2v1 s oddělitelnou obrazovkou, ovšem bez stojánku.

Jeho absenci však bohatě nahrazují dvě baterie (v každém dílu jedna) zajišťující vysokou výdrž. Vedle nich Surface Book 3 dle serveru Winfuture.de nabídne procesory Intel Core i5-10210U (1,6GHz, 4,2GHz turbo) nebo Core i7-10510U (1.8GHz, 4.9GHz turbo). Oba čtyřjádrové, s osmi vlákny a byť jejich součástí je základní integrovaná grafika, budou optimalizované pro práci se samostatným grafickým procesorem, který je rovněž jednou z předností Surface Book 3.

Varianty RAM budou 8GB, 16GB a 32GB, v případě SSD pak 256GB, 512GB a 1TB, což jsou prakticky shodné konfigurace se Surface Book 2. Jaký typ paměti Microsoft nabídne, zatím není jasné, ačkoliv čipy Comet Lake podporují jak DDR4-2666 tak LPDDR3-2133. O GPU toho zatím moc nevíme, není totiž ještě zcela jasné, jak chce Microsoft Surface Book 3 prezentovat a pro koho má být primárně určený, zda primárně pro firemní klientelu či běžné uživatele.

Je však možné, že také grafické dispozice zařízení budou mít více variant – nabízí se řada GPU Nvidia Quadro pro firemní klientelu, ale také řada GTX 16xx coby řešení pro běžné uživatele. A konečně cena. Dle Winfuture.de se bude varianta 13,5 palce pohybovat mezi 1023 a 1523 Eury, větší model pak mezi 1410 a 4324 Eury.

A dodáme ještě jednu nepotvrzenou zprávu, která se objevila na webu DrWindows.de a která by měla uklidnit námitky proti enormní spotřebě energie, s níž se potýkali uživatelé Surface Book 2. Do prodeje prý půjde i nový Surface Dock 2, dokovací stanice s novým rozvržením portů (o dva USB-C porty navíc) a dobíjecím výkonem 200 W. Ve výrobě je navíc i samostatná nabíječka pro Surface Book 3 s výkonem 125 W.

Microsoft Surface Go 2

Kdo chtěl ultramobilní kompaktní tablet s Windows, původní Surface Go představoval výtečnou volbu, byť k jeho výkonu šlo mít výhrady. Jeho nástupce má dbát na podobné přednosti: na prvním místě přenosnost, na druhém výkon.

Dle webu Winfuture.de by měl být o něco větší, s uhlopříčkou 11 palců a rozlišením 1800 x 1200 px, jinak se však v mnohém bude shodovat, stojánek a kryt s klávesnicí nevyjímaje. Designová varianta Surface Go 2 bude nejspíš jediná, na výběr by však mělo být z procesorů, a to mezi Pentium Gold 4425Y a Core m3-8100Y.

Ani jeden nicméně není zárukou kdovíjak oslnivého výkonu. První zmíněný dle Winfuture.de nabídne 4 GB paměti a 128 GB SSD, druhý 8 GB paměti a 256 GB SSD. Cenově by se měly pohybovat mezi 500 a 1000 Euro.