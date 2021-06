Trojice nových Radeonů se má vyrovnat tomu nejlepšímu od Nvidie

AMD rozšiřuje svou nabídku herního vybavení o tři nové Radeon RX 6000M GPU postavené na architektuře RDNA 2, které mají být konkurencí třicítkové sérii karet GeForce od Nvidie. Firma je představila na letošním Computexu. Konkrétně jde o modely RX 6800M se 40 výpočetními jednotkami, 12 GB GDDR6 a taktem 2300 MHz, RX 6700M s 36 jednotkami, 10 GB GDDR6 a 2300 MHz a RX 6600M s 28 jednotkami, 8 GB GDDR6 a 2177 MHz.

Firma tvrdí, že RDNA 2 čipy nabízejí až 1,5x vyšší výkon oproti původním RDNA designům, a to při spotřebě energie nižší o 43 %. Není-li notebook připojen do elektrické sítě, je díky RDNA 2 výkon vyšší dokonce až 1,77x. Pro konkrétnější porovnání AMD využilo Radeon RX 6800 a Ryzen 9 5900HX v notebooku Asus ROG Strix G15 Advantage Edition, který prý u populárních herních titulů jako jsou Cyberpunk 2077 nebo Dirt 5 dokáží předčit notebook s GeForce RTX 3070 a Core i7-9750H až 1,5x, a to při hraní s rozlišením 1440p. Notebooky s kartami Radeon RX 6800M a Radeon RX 6600M mají jít do prodeje už v těchto dnech, ty s Radeon RX 6700M se mají dle vyjádření firmy objevit na trhu „brzy“.

A ač nové modely Radeonů RX budou dobře ladit i s CPU od Intelu, asi nepřekvapí, že firma doporučuje spojení CPU + GPU v gardu AMD + AMD s tím, že taková kombinace zajistí ještě vyšší výkon. A to zejména díky spojení technologií SmartShift a Smart Access Memory. Počítač s Ryzenem a Radeonem má dle vyjádření firmy běžet až o 11 % rychleji v případě herního titulu Borderlands 3 a třeba o 7 % rychleji u Cyberpunku 2077.

Krom uvedení nových grafických karet AMD na Computexu ohlásilo také tzv. Advantage Design Framework čili program zvyšující kvalitu herních notebooků skrze upřednostňování jasnějších displejů, rychlejších NVMe SSD disků a dalších „vlastností pokročilých systémů“. Může se zdát, že se jedná o samozřejmost, protože kdo by dával rychlé CPU a GPU do notebooku s mizerným displejem či SATA SSD? Někteří výrobci tak však činí, zejména pokud jde o zařízení z cenově přátelských kategorií. ¨

Advantage Design Framework tak má sloužit jako jakási záruka, že hráč dostává svižný notebook s rychlým GPU a CPU, jasným displejem, NVMe SSD a kvalitním chlazením, pro začátek vyjádřený minimálními požadavky na 100 fps hraní při rozlišení 1080p na 144 HZ+ displejích s nízkou latencí, NVMe SSD a přinejmenším 10 hodinami video streamu na baterii. Jedním z prvních takových strojů je například už zmíněný ROG Strix G15 Advantage Edition od Asusu nebo nový Omen 16 od HP. Firmy jako Lenovo či MSI by se svými Advantage notebooky měly přijít už během června.