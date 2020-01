UFO, Duet a Ori: Dell představil modulární herní PC

Koncepty UFO, Duet a Ori nabízí vhled do budoucích produktů herního trhu. Není jasné, zda se kdy vůbec dostanou v praxi do pokročilého vývoje a následného prodeje – to už záleží na Dellu. Už jen to, že víme, jakým způsobem se uvažování vlivné firmy pohybuje, je ale cenné.

Koncept Ori

Ohebné a skládatelné PC vypadá dost podobně jako ThinkPad X1 Fold, které představilo Lenovo, rovněž na CES. Jde o jediný displej, který se vprostřed ohýbá a nabízí možnosti pro použití jako samostatný displej, tablet nebo malý notebook. Pravděpodobně by se dodával i s Bluetooth klávesnicí, nebo by to tak alespoň dávalo největší smysl pro jakékoliv praktické použití.

Cílové zaměření by odhadem bylo podobné jako u chystaného Surface Duo ohebného… smartphonu? Tabletu? Těžko říct.

Koncept Duet

Laptop složený jen z displeje. Displej, displej, displej. Žádná klávesnice, dva propojené displeje a případně připojitelná Bluetooth klávesnice. Koncept hezký, ale k čemu je notebook bez pořádné fyzické klávesnice? Správně, k ničemu.

Koncept UFO

Je důvod, proč se tohle bizarní zařízení nazývá UFO. Nepřipomíná nic, na čem Dell běžně pracuje. Jde o miniaturní modulární PC schopné proměnit se v herní ovladač. Čtete správně. Vypadá trochu jako Nintendo Switch, je to ale ve skutečnosti úplný funkční modulární počítač.

Nu, proč ne?

Ale lepší otázka možná je: Proč ano?