Unikátní rychlonabíječka pro elektromobily z Česka chce do světa

Vysokokapacitní nabíječka by se v reálném provozu měla objevit ještě v letošním roce, a to právě ve Žďáru nad Sázavou. Společnost DEL plánuje svými nabíjecími stanicemi usnadnit elektromobilitě cestu k běžným spotřebitelům a uvést je nejen na český, ale i globální trh.

Nabíjecí stanice budou schopné nabíjet baterie na jejich plnou kapacitu díky zkušenostem firmy z realizací v chemickém průmyslu. Konkurenční nabíječky francouzské, americké či japonské výroby, které se po světě využívají nyní, dokáží nabíjet zpravidla do 90 % kapacity, výjimečně do kapacity 95 %.

Nabíječky DEL podobné klasickým stojanům by měly nalézt uplatnění nejen u čerpacích stanic, ale i v obchodních centrech, hotelových garážích či dalších místech vyhrazených pro parkování. Elektromobilům umožní dobít až 80 % kapacity baterie během 20 minut, tedy při krátké zastávce na cestě. Plně nabít baterii dokážou do dalších 30 minut. Na průběh dobíjení má však vliv například počáteční stav baterií vozu či jejich kapacita.

Podíl automobilů s čistě elektrickým pohonem zatím na českém trhu roste pomalu, společnost DEL chce proto jejich větší oblibu podpořit zlepšením podmínek pro běžný provoz elektromobilů.

„Kvůli nedostatečně rozvinuté infrastruktuře je rozvoj elektromobility v České republice pomalejší než v jiných evropských zemích nebo ve Spojených státech amerických. Očekávání trhu jsou proto vysoká, čeká se na vhodný impulz, díky kterému bude provoz automobilů na elektrický pohon pohodlnější,“ vysvětluje Jiří Kabelka, ředitel společnosti. „Například v Německu je po kauze Dieselgate obrovská poptávka po elektrických autech, naše kroky tedy budou směřovat i tímto směrem,“ dodává Jiří Kabelka.

Právě Německo je v procesu implementace elektromobility výrazně dále než Česká republika. Už v roce 2009 si německá vláda stanovila cíl, aby v roce 2020 na tamních silnicích jezdil 1 milion vozů na elektrický pohon. V témže roce by se Německo podle plánů mělo stát hlavním trhem s elektromobily. Samotné plánování tohoto rozvoje probíhá podle studie německé Národní centrály pro elektromobilitu (National Platform for Electric Mobility) ve 3 fázích během 6 let.

„První fází je samozřejmě výzkum, vývoj a postupná standardizace, následovaná přípravou trhu na éru elektromobility, včetně zajištění potřebné infrastruktury. Třetí fází je potom plná integrace produktů využívajících obnovitelné zdroje do běžného života. Zatímco v Německu první fáze započala již v roce 2014, v Česku jsme teprve na jejím začátku,“ popisuje rozdíl mezi připraveností obou zemí Jiří Kabelka.

Ještě předtím, než vysokokapacitní nabíjecí stanice vstoupí na trh, musí podstoupit sérii zákonem předepsaných testů pro získání potřebné certifikace. Tu by nová technologie podle Jiřího Kabelky měla získat zhruba v polovině letošního roku, od kdy bude zároveň možné spustit výrobu.

„Prozatím plánujeme vyrábět 10 kusů nabíječek měsíčně, i tak bychom ale měli být jediným českým výrobcem se všemi certifikacemi,“ uvádí Jiří Kabelka. K dobíjecím stanicím bude společnost DEL poskytovat i kompletní servis včetně technologického řešení údržby na dálku. V celé České republice zatím fungují jen jednotky kusů podobných nabíječek.

Nutností pro zrychlení rozvoje elektromobility v Česku je však i účast státu, a to nejen formou investičních pobídek pro firmy či slev na dani pro spotřebitele, ale především přípravou infrastruktury.

„Už nyní by plány pro výstavbu nových silnic a dálnic měly počítat s větším podílem elektromobilů, který bude nadále růst, a tím pádem i s nutnou přítomností dobíjecích stanic,“ dodává Jiří Kabelka.