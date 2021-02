Velké srovnání – Chromebook, nebo Windows PC? (I.)

Windows v kostce

Není pochyb o tom, že počítače s Windows nabízejí několik výhod. Co do schopnosti rozběhnout prakticky jakoukoliv aplikaci, jakýkoliv prohlížeč či utilitu, jsou Windows bezpochyby tím nejflexibilnějším operačním systémem. S nimi si můžete počítat vyladit a nakonfigurovat dle libosti, což si ale žádá vyšší výkon, často také promítnutý do vyšší pořizovací ceny. Ty se mohou šplhat do desítek tisíc korun, a pokud toužíte po notebooku pro hraní her či úpravu videa, nemohou Chromebooky konkurovat a ani se o to nesnaží.

Chrome OS v kostce

Chromebook s operačním systémem Chrome OS je v zásadě jednodušší, už optimalizovaná, varianta přenosného počítače, který byl ve svých počátcích jen fyzickou nadstavbou prohlížeče Chrome. Tomu také odpovídá jeho cena, která je ve srovnání s ostatními notebooky v průměru řádově o tisíce korun nižší. Na západě jsou Chromebooky v mnoha školách volbou číslo jedna pro distanční výuku a pořídit si jeden pro každodenní domácí využití nemusí být špatné rozhodnutí. Zvlášť teď, když se z nich díky větší integraci se systémem Android a možnostem cloudového hraní, stala zařízení nejen pro produktivitu, ale i volný čas. Aktualizace probíhá na pozadí, Google v nedávné době zapracoval také na zabezpečení a na internetu díky webovým aplikacím či rozšířením Chrome najdete prakticky vše, co můžete potřebovat, jakkoli může být změna přístupu k používání notebooku ve finále maličko otravná. Navíc, Google neznačil, že Chromebooky začnou časem podporovat též Windows aplikace.

V čem je ještě rozdíl

Fyzicky na první pohled rozdíl mezi notebookem s Windows a Chromebookem nejspíš nepoznáte, snad vyjma odlišné dedikované klávesy pro vyhledávání, respektive klávesy Windows. Zařízení s Windows zpravidla nabízejí širokou škálu konstrukčních řešení, od klasických, přes konvertibly s 360° otočným displejem, 2v1 s odnímatelnou klávesnicí až po čistě Windows tablety.

Oproti tomu provedení Chromebooků bylo dlouho jen klasické, až s propojením s Androidem začalo i mezi nimi přibývat hybridních řešení. Co se týče procesorů, notebooky s Windows jsou vybaveny opět mnohem pestřeji, zatímco Chromebooky upřednostňují spíš méně výkonné čipy Intel Atom, Snapdragony anebo méně známé procesory od Mediateku či Rockchipu.

Nabídka se začala rozšiřovat až v poslední době i o prémiové komponenty, což se pak ale odráží i na ceně, která se může v těchto případech i u Chromebooků vyšplhat až do řádů desítek tisíc korun. V čem se Windows notebooky a Chromebooky naopak zpravidla setkávají, jsou parametry displejů či RAM, kdežto paměťová kapacita Chromebooků je s předpokladem uživatelů pracujících primárně v cloudu (Drive) obvykle nižší, což je jeden z faktorů ovlivňujících jejich nižší cenu.