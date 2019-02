Výkon procesorů porostou pomaleji

Nvidia, jakožto firma specializovaná na výkonné herní grafické karty, je ideálním příkladem zpomalení celého trhu, protože i u ní už se pozornost odvrátila pryč od obecného výkonu: místo toho zmiňuje nové a efektivnější způsoby renderování stínů pomocí specializovaných procesorů.

To je na jednu stranu dobře – právě zaměření na výpočetně náročné, specializované úkony už dlouho trhu chybí. Naznačuje ovšem hlubší souvislosti, trendy, které je neradno ignorovat.

Fanoušci konkurenčního AMD se rovněž nemají naději dočkat jakési grafické revoluce. Lepší ceny než Nvidia možná AMD dosáhne, to už je součást tržního boje, ale lepšího výkonu jen stěží. Ono to totiž už o moc nejde.

Stačí se podívat na benchmarky. Nvidia GTX 1070, populární a dosud velmi výkonná GPU, stále dosahuje skvělých výsledků i u velmi nových her – u těch starších může mít mnohde i lepší výsledky než RTX 2070.

To však není podstatné; ano, RTX 2070 je obecně lepší oproti starším GPU. Obzvláště parallax zvládá lépe, MRender rovněž a je jedno, jaký benchmark zrovna bereme v úvahu. U podstatné části her je rozdíl v FPS minimální, primárně u vysokých detailů zobrazení na přinejmenším FHD rozlišení: League of Legends nebo Overwatch vykazují jen minimální rozdíl, stejně jako většina starších her. Tradičně náročné a špatně optimalizované videohry – PUBG – nebo ty velmi náročné či stavěné přímo na Nvidii: Zaklínač 3 či GTA V, jsou citelně vylepšeny v řádu desítek FPS.

Pryč je doba, kdy se za tři roky grafika změnila z těžko rozeznatelných pixelů na malebné, byť stále poněkud kostičkované scény. Hezčí scenérie budou spíše dílem lepších enginů.

V honbě za maximálními FPS na 144Hz monitorech či vícero displejích je to užitečné, ale jinak už je rozdíl zanedbatelný, obzvláště u těch uživatelů, a to je stále většina, kteří hrát hry nepotřebují.

A právě vlivem toho upadá zájem o neustále zvyšování výkonu procesorů. Když se odsuneme od GPU, kdy byl CPU naposledy bottleneck pro nespecializované uživatele, nebo celkově nebyl výkon dostačující pro spotřebitele? I slabší Intel i5 starší generace postačí naprosto všem potřebám průměrného uživatele.

Jistě, u firem je to trochu jiné, i u serverů, ale podstata zůstává. CPU a GPU už dosáhly potřebného výkonu; teď je na čase se specializovat.

Dvě různé cesty ke stejnému cíli nabízí Nvidia a Google.