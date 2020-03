Výrobci pozor! Naše telefony nejsou vaše billboardy

Ve zkratce se jedná o to, že se výrobci drahých značkových telefonů snaží z těchto zařízení vytvořit billboardy. Tato zařízení stojí i desítky tisíc, a přesto to výrobcům nebrání, aby vkládaly reklamy přímo do operačního systému. Vydělají si tak ještě více peněz, avšak na úkor uživatelského komfortu.

Tento problém se objevil na mnoha místech a nezůstal jen na Androidu. Vývojář Steve Streza se nedávno vyjádřil: „iOS 13 překypuje reklamami na služby Applu, od založení, po celou dobu používání. Těchto reklam se nedá zbavit pomocí nastavení iOS. Některé se dají skrýt, ale většina jich je zastavěna do aplikací jako Music nebo App Store. Existuje termín pro software s velkým množstvím neodstranitelných reklam: Adware, kterým se bohužel iOS právě stal.“

Reklamy se objevují formou systémových upozornění nebo v prostředí daných aplikací a silně ovlivňují uživatelský zážitek. Jejich cílem je dotlačit uživatele ke koupi měsíčního předplatného dané aplikace.

Na Androidu tento problém dosahuje nových věcí. Samsung začal minulý týden zobrazovat reklamy na svých vlajkových lodích, jako je celá řada Galaxy S nebo Galaxy Z Flip za téměř 40 tisíc.

Když otevřete aplikaci Telefon a potřebujete si zavolat, vyskočí na vás zelená bublina a chce, abyste klikli na záložku Místa. Poté vám reklama slíbí „rychlejší způsob telefonování“, systém, který vyhledá vaše oblíbená místa pro snazší kontakt. Skvělé, kdo by nechtěl takovou užitečnou funkci? Zmáčknete aktivovat a musíte souhlasit s podmínkami agentury Hiya. Tato agentura spolupracuje s výrobci a vyžívá vaše osobní data pro „relevantní inzerci“ a nepřekvapivě se vám začnou zobrazovat její reklamy.

Hiya může poté využívat vaše údaje, jako telefonní číslo nebo aktivitu zařízení. Dokonce má právo tyto informace sdílet s dalšími firmami, se nimiž spolupracuje. Přesně to, co chcete mít ve svém luxusním telefonu…

To není jediný případ, ve kterém Samsung vkládá reklamy do svých zařízení. V minulosti mnohokrát zobrazoval otravné reklamy o nejnovějších telefonech na svých starších zařízeních. Také se setkal s kritikou, když vložil pochybnou optimalizační službu do správce souborů. Funkce byla odebrána, když uživatelé zjistili, že na pozadí odesílá citlivá data na čínské servery, což opravdu nikdo nechce, zejména když o tom není informován a nepřináší mu to žádné výhody. Navíc je známé, že Samsung dlouhodobě sbírá uživatelská data a prodává je třetím stranám.

Smartphony, především ty za desítky tisíc, jsou zařízení pro produktivitu a často se využívají pro práci. Rozhodně to nejsou reklamní plochy, co vydělávají lidem, kteří je vyrobili. Nebo by alespoň neměly být.

Mělo by se zdůraznit, že toto není to samé, jako když Google zobrazuje reklamy ve svých službách. Především proto, že Google nesdílí uživatelská data s třetími stranami. Navíc je dobře známo, že Google zobrazuje reklamy, protože své služby jako Vyhledávání, Mapy nebo Gmail poskytuje zdarma.

Smartphone není zdarma. Platíte hodně peněz, abyste mohli takové zařízení vlastnit a očekáváte prostředí bez otravných reklam a pochybných aplikací na pozadí.

Výrobci nás v určitém slova smyslu testují, chtějí zjistit, kolik nám mohou naložit, než si začneme stěžovat. Čím více jim dovolíme, tím více na nás budou tlačit. Proč by to nedělali? Pokud mohou využít svá zařízení, aby si přivydělali bez negativního důsledků, co by je přimělo, aby přestali?

Negativní důsledky však pocítíme my, nebo alespoň ti z nás, kteří vyžadují alespoň minimální komfort na svých zařízeních. Proto je na nás, abychom výrobcům ukázali, že na nás nemohou používat tyto praktiky.

Prostě je potřeba, abychom nekupovali od společností, které se takto chovají, a dovedeme je k tomu, aby nám dopřáli, co si zasloužíme. Pokud to neuděláme, stanou se agresivní reklamy novým standardem, a až se to stane, bude velmi těžké se dostat zpět.