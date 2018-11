Workplace Hub, komplexní systém pro kanceláře, má Konica Minolta

Podle výrobce jde v podstatě o all-in-one technologii, která výrazně zjednoduší správu firemního IT i naprostému laikovi a zároveň zpřístupní práci kdykoli a odkudkoli.

Řešení je vhodné pro malé a střední podniky s 20 až 250 zaměstnanci i pro velké společnosti s více pobočkami. Česká republika patří mezi osm trhů, kde Konica Minolta Workplace Hub uvedla do prodeje.

„Zařízení řady Workplace Hub jsou základem pro pracoviště budoucnosti propojující lidi, prostor a technologie v jeden funkční ekosystém. Jde o výsledek naší korporátní strategie, investic do inovací IT služeb v řádu stovek milionů dolarů v posledních letech a spolupráce s předními světovými IT firmami jako Microsoft, Hewlett Packard Enterprise nebo Sophos,“ říkáKazumasa Takayanagi, Strategic Planning Manager v Konica Minolta.

Řešení WPH umožňuje integraci stávajících podnikových systémů, hardwaru a softwaru pod jednu univerzální platformu s jednotným ovládacím rozhraním. „Takto široké a komplexní služby nenabízí žádné jiné zařízení. Jde o zcela novou kategorii mezi IT produkty. Podstatnou část softwaru přitom vytvořili naši kolegové z Brna,“ upozornil Pavel Čurda, generální ředitel Konica Minolta Business Solutions Czech.

Na trh se dostávají dvě varianty řešení Workplace Hub, první má podobu multifunkčního tiskového zařízení. Kromě toho ale disponuje i integrovaným serverem, Wi-Fi a poskytuje i standardní dokumentové služby, jako je tisk, kopírování a skenování.

Verze Edge je určená k zapojení přímo do serverové skříně a je vhodná pro zákazníky, kteří nechtějí rozšiřovat stávající tiskovou infrastrukturu (oproti výše uvedené variantě tak nemá funkcionalitu multifunkčního tisku a Wi-Fi).

„Cílovou skupinou jsou například advokátní kanceláře, účetní společnosti, ale také vzdělávací organizace nebo zdravotnická zařízení. Workplace Hub je vhodný pro všechny, kteří pracují s cennými daty, množstvím dokumentů a obecně si chtějí zjednodušit práci s IT,“ upřesnil Jiří Vašek, Senior Lead R&D Specialist Konica Minolta. Podle něj novinka umožní výrazně snížit provozní náklady. Řadu úkonů spojených se správou IT, za něž dnes firmy běžně platí, si v rozhraní Workplace Hub mohou i uživatelé bez hlubších IT znalostí provést sami.

„Přestože možnosti technologií Workplace Hub jsou už nyní široké, potenciál je ještě větší, a budeme jej proto dále rozvíjet. Už příští rok se chystáme uvést na trh další řešení z rodiny WPH a soustavně budeme také doplňovat portfolio navazujících aplikací a IT služeb,“ dodává Čurda.

Může jít například o podporu dalších aplikací v ekosystému Workplace Hubu anebo o využití širokých možností umělé inteligence.

WPH podle výrobce nabízí: