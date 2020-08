12 nejběžnějších problémů s Androidem a jak na ně

1) Málo místa

Samozřejmě, můžeme vám poradit, ať svůj telefon nepoužíváte jako skladiště nepotřebných věcí, ale pro začátek si stačí uvědomit, že tolik úložné kapacity v roce 2020 vlastně ani nepotřebujeme. Zvlášť s Androidem, s nímž je synchronizace a správa dat uložených v cloudu tak snadná. Co začít se synchronizací pořízených fotografií s googlovskou aplikací Fotky? Bez obav můžete promazávat místní úložiště a zároveň mít k fotkám přístup z kteréhokoliv svého zařízení. Pokračovat pak můžete stažením googlovské aplikace Files, která snadno odhalí všechny zbytečné soubory, které byste mohli chtít odstranit. Jediným tlačítkem.

2) Slabá výdrž

Nejjednodušší způsob, jak prodloužit výdrž baterie, je optimalizovat nastavení displeje, který co do spotřeby energie nemá příliš konkurence. Zaprvé: snižte jas! S Androidem 9 a novějším lze nastavit jas do režimu „adaptivní“, který se přizpůsobí dle prostředí, ve kterém se nacházíte. Zadruhé: snižte dobu, po jaké má nepoužívaný telefon displej vypnout! A zatřetí: máte-li Android 10 a novější, můžete si zapnout tmavý režim (třeba jen po část dne), který energii rovněž šetří.

3) Příliš bloatwaru

Součástí vašeho Androidu je pravděpodobně plno předinstalovaných produktů, které nejspíš nepotřebujete. Dobrá zpráva je, že většiny z nich se můžete zcela zbavit nebo je přinejmenším ukrýt. V nastavení systému všechny najdete v sekci aplikací. U těch nepoužívaných se podívejte po tlačítku „odinstalovat“ nebo alespoň „deaktivovat“.

4) Zaneřáděná úvodní obrazovka

Od nepoužívaných vyhledávacích řádků až po nechtěné kanály novinek, úvodní obrazovky Androidů často přetékají zbytečnostmi. Vězte, že se nemusíte spokojit s tím, co vám přichystal výrobce! S tzv. „launchery“ třetích stran si můžete domovskou obrazovku přizpůsobit svému stylu dle libosti. Jsou jich mraky.

5) Pomalý telefon

Že se i elektronika časem opotřebovává a zpomaluje, je běžné. Výše zmíněné čtyři triky tento proces mohou protáhnout, přesto svého Androida můžete nakopnout i dalšími způsoby. Omezením zbytečných procesů na pozadí či práce s „light“ verzemi oblíbených aplikací. Ti technicky zdatnější se mohou přes možnosti pro vývojáře proklikat až ke změně rychlostí animací a ušetřit další cenné zlomky vteřin.

6) Zmatečné otáčení

Taky se vám stává, že displej vašeho telefonu se otáčí, i když zrovna nechcete? V nastavení obrazovky jednoduše vypněte automatické otáčení. Budete-li pak chtít, obrazovku pootočíte kliknutím na malou ikonku v jejím rohu.

7) Malé písmo

Pokud musíte mžourat, abyste na telefonu vůbec něco přečetli, v nastavení, v sekci Přístupnost – Zobrazení můžete zvětšit buď jen samotné texty, nebo úplně všechno.

8) Otravné notifikace

Ať už vás prudí agresivní aplikace nebo až příliš náruživý kamarád, stačí další notifikaci jednoduše ze strany „přidržet“ a v aktivované nabídce notifikace dané aplikace buď zcela vypnout, nebo prostě jen umlčet, aby vás nerušilo každé pípnutí.

9) Zmatky s kontakty

V roce 2020 chcete mít ke svým kontaktům přístup nejspíš i z jiných zařízení než jen z telefonu. Ujistěte se proto, že je máte synchronizované se svým Google účtem (např. Samsung defaultně nabízí synchronizaci skrz vlastní službu). Ke kontaktům se tak dostanete odkudkoliv skrz váš Google účet a zároveň je tu budete mít připravené pro případ, že v budoucnu budete kupovat nový telefon.

10) Výzva s ukončením hovoru

Možná už se vám taky přihodilo, že z tak obyčejného úkonu, jakým je ukončení hovoru, se stala zkouška vaší šikovnosti. Obrazovka nenaskočí dostatečně rychle nebo naskočí, ale červené tlačítko pro zavěšení chybí nebo nereaguje… Díky nastavení v sekci Přístupnost můžete nastavit ukončení hovoru fyzickým zmáčknutím tlačítka pro vypnutí/zapnutí telefonu.

11) Telefon zamrzá

Zamrznutý telefon v procesu či takový, který vůbec nechce nastartovat, zaručeně naštve. Každý problém má ale řešení, v tomhle případě nesoucí název tvrdý reset. Dle typu telefonu lze provést buď držením zapínacího tlačítka po dobu 30 vteřin, případně zapínacího tlačítka + tlačítka pro snížení hlasitosti. Následného menu se neděste, prostě telefon znovu nastartujte. Pokud tento proces nezabere, dejte telefon na pár hodin do nabíječky, ať se ujistíte, že baterie je v pořádku a pak vše zkuste znovu. A pokud ani tehdy telefon nenaběhne a vy nevidíte ani grafický indikátor nabíjení, pak…

12) Telefon se nenabíjí

…může jít skutečně o problém žádající si odborný zásah. Ale taky o problém, který se dá vyřešit lusknutím prstu. Za použití párátka. Fakt! Vezměte párátko, kancelářskou sponku, jehlu… Zkrátka něco, čím můžete jemně a opatrně pročistit nabíjecí port a zbavit ho veškerých nečistot, které brání dokonalému zapojení napájecího kabelu. Možná si teď klepete na čelo, ale už jsme pár takových problémů vyřešili! Někdy je to totiž to nejjednodušší řešení tím nejlepším!