Anabáze TikToku pokračuje a zamotává se

TikTok unikl zákazu na americké půdě poté, co se domluvil na spolupráci se společnostmi Oracle a Walmart. K finální dohodě však nakonec vůbec nemusí dojít. Prezident Donald Trump totiž požaduje, aby americké společnosti oblíbenou sociální platformu „zcela ovládly“. ByteDance, mateřská společnost TikToku, už dříve uvedla, že si v plánované nové společnosti TikTok Global hodlá uchovat osmdesátiprocentní podíl. Zbylých 20% by mělo připadnout Oraclu a Walmartu. To však Trump odmítá.

„Jestliže nebudou mít rozhodující podíl, tak dohodu neschválíme,“ pohrozil.

Celá záležitost je však poněkud zamotaná. Společnost Oracle už sice potvrdila zmíněný pětinový podíl sdílený s Walmartem, zároveň však její viceprezident Dorian Daley uvedl, že „Američané budou mít většinu“ a že „ByteDance v TikTok Global nebude mít žádný vlastnický podíl“. ByteDance pro změnu na své čínské webové stránce uvedla, že by ráda vysvětlila „některé lživé zvěsti“.

Dle vyjádření firmy si hodlá nechat v TikTok Global uvedených 80% a zároveň vlastnictví cenných algoritmů, na nichž TikTok stojí. V neposlední řadě pak popřela informaci o existenci pětimiliardového příspěvku, kterým prý všechny společnosti měly přispět do nového vzdělávacího fondu, o jehož vzniku prezident Trump hovořil během svého politického mítinku v Severní Karolíně. Fond měl být dle jeho slov zřízen za účelem vzdělávání „o skutečných dějinách naší země“.

„Čína se v posledních měsících snaží zdůrazňovat, že TikTok stále plně ovládá. Když Oracle uzavřel dohodu s ByteDance zajišťující, že TikTok může zůstat ve Státech v provozu, čínská média kladla důraz na to, že se jedná o spolupráci, v níž obě strany hrají stejnou roli. Ne že to je tak, že Oracle čínské firmě hází záchranné lano,“ zhodnotila situaci analytička BBC Kerry Allenová.

Podle Richarda Windsora, zakladatele společnosti Radio Free Mobile se tak může stát, že z dohody nakonec ještě sejde, třeba i kvůli zásahu čínské vlády: „I kdyby si ByteDance ponechal algoritmy TikToku, ten by pořád běžel na infrastruktuře Oraclu – americké firmy. Když si situaci zkusíte obrátit a představit si, že by takto významný americký software měl běžet na čínských serverech, kde by k němu měli Číňané plný přístup, není těžké pochopit, proč může mít Čína k dohodě výhrady.“

Tyto pochybnosti vyjádřil na sociálních sítích i jeden z redaktorů deníku Global Times, navázaného na čínskou vládnoucí stranu. „Na základě toho, co vím, Peking neposvětí současnou dohodu mezi ByteDance, Oraclem a Walmartem, jelikož taková dohoda by ohrozila čínskou národní bezpečnost, zájmy a důstojnost.“