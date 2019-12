Android 10 je nečekaný drahokam

Android 10 je naplněn jak vysoce profilovými změnami rozhraní, tak důležitými vylepšeními pod kapotou (lepší kontrola soukromí - hurá!). Toto jsou všechno skvělé novinky, ale zaujalo mne něco jiného.

Jedná se o novou funkci nazvanou Live Caption. Původně je tato funkce určena především pro neslyšící, ale má potenciál pro většinu uživatelů.

Funkce Live Caption je jednoduchá: Když ji aktivujete - poklepáním na tlačítko, které se objeví pod ovládacími prvky hlasitosti, kdykoli se v telefonu přehrává jakýkoliv typ média - umístí na obrazovku box s živým přepisem všeho mluveného slova.

Je samozřejmé, že tato funkce je nezbytná pro neslyšící, ale Live Caption umožňuje nyní “poslouchat” podcasty a sledovat filmy všem a potichu.

Představte si, že sedíte někde, kde by jen barbar poslouchal zvuk telefonu hlasitě. Možná je to restaurace, možná je to autobus, možná je to přednáška nebo je to večer doma, když partnerka spí. Sluchátka se ztratila.

Live Caption vám dává možnost konzumovat video nebo audio obsah, aniž byste museli kohokoli rušili.

Nyní už můžeme bez jakýchkoliv problémů sledovat všechny videoklipy, stačí ztlumit hlasitost a v ovládacím prvku hlasitosti poklepat na tlačítko Live Caption.

Můžu se dokonce rozhodnout jestli chci číst titulky v malém nebo větším boxu, opět i zde stačí párkrát jen poklepat a získat větší a příjemnější náhled.

Pokud nemáte problémy se sluchem, je snadné takovou funkci odepsat jako nepotřebnou. Rozmyslete si to! Na Live Caption jsem si velice rychle zvyknul a používal jsem tuto funkci častěji než bych čekal. Nyní se stává jednou z mých oblíbených funkcí systému Android 10. Zdánlivě malý detail, který ovšem změnil mé možnosti jak, kde a pro co telefon používat.

Už nemusím čekat, zda jsou pod videem titulky vloženy, nyní mám jistotu, že vše bude mít titulky přímo u mě v telefonu.

Live Caption je zatím k dispozici pouze na zařízení Pixel 4, ale Google říká, že se bude koncem tohoto roku rozšiřovat i na telefony Pixel 3 a 3a a na další zařízení Android někdy v roce 2020.

Když se zobrazí na vašem telefonu, začněte Live Caption používat a nenechte se zmást obrandováním pro neslyšící.

Skutečně tato funkce změní způsob používání telefonu - a možná také vymaže rozčílené pohledy, když se vám třeba v metru spustí na telefonu zvuk filmu, který sledujete!