Android Pie je tu!

Novinka představuje nový způsob sledování užívání aplikací a umožňuje nastavení nejrůznějších omezení, včetně například „odbarvení“ obrazovky ve vybraný čas. Devátá verze Androidu nabízí také efektivnější notifikace a slibuje vyšší životnost baterie.

Google však stále čelí potížím s distribucí – podle jeho vlastních dat, pouze 12 % zařízení s Androidem běželo na předchozí verzi Oreo. Společnost se sice snaží na distribuci více spolupracovat s výrobci zařízení, zatím je však Pie k dispozici pouze na googlovských telefonech Pixel.

Proč Pie – Koláč?

Google ve volbě jmen svého systému postupuje dle abecedy, přičemž se drží oblasti cukrovinek, po Nugátu a známých sušenkách Oreo tak přichází Pie – Koláč.

„Je to i s ohledem na kontinuitu a setrvalost našich obecných cílů,“ vysvětluje Andrei Popescu, šéf londýnské vývojářské sekce Androidu. „Chceme zjednodušit uživatelské rozhraní, usnadnit používání a udělat ho intuitivnější. S tím koresponduje i velice jednoduchý a krásný název jako je Pie.“

Zdravější užívání?

Jednou z klíčových nových funkcí Androidu je tzv. Digital Wellbeing Controls, což bychom mohli přeložit jako „ovladače digitální pohody“. Poskytují náhled na to, kolik času s telefonem/tabletem trávíme, včetně času strávaného s konkrétními aplikacemi. Pomocí časovače pak můžeme nastavit limity, které s aplikacemi či zařízením jako takovým, chceme trávit.

Jakmile se tento limit nachýlí, zařízení nás upozorní, po uplynutí daného času ikonka aplikace zešediví a systém nám znemožní její spuštění. Obdobně funguje také tzv. Wind Down Mode (Zklidňující mód), po jehož aktivaci zšedne celá obrazovka, či Do Not Disturb Mode (Mód nerušit), který odfiltruje veškeré příchozí hovory.

„Jsou to správná opatření, ale spousta lidí si stejně nepřipustí, že má nějaký problém,“ hodnotí fyzioložka Nerina Ramlakhan. „Je proto potřeba lidi vzdělávat v tom, co jim hrozí, jestliže jsou nezdravě závislí na svých telefonech.“

Vylepšené notifikace

Pie mimo jiné vylepšuje systém oznámení, kdy například při zmeškaném hovoru zobrazuje fotku volajícího či případně náhledy dalších sdílených informací a mediálních souborů. Snadnější komunikaci skrze textové zprávy umožní funkce Smart Reply, neboli Chytrá odpověď, která se pokusí odhadnout možnou odpověď, tudíž by ji uživatel už sám nemusel vypisovat.

Větší výdrž

Google s novým Androidem zapracoval také na výdrži baterie. Jednak se pokusil minimalizovat spotřebu tehdy, je-li displej telefonu vypnutý, ale také odsunul některé procesy na pozadí na ta procesorová jádra, která jsou určená právě k šetření energie. V neposlední řadě se Android bude pokoušet předjímat chování uživatele tak, aby dokázel odhadnout, kdy bude jaké aplikace využívat.

Následně bude za účelem šetření CPU a baterie odstavovat aplikace, které „pravděpodobně nezapnete“, abyste měli dostatek výkonu naopak pro ty, se kterými nejspíš pracovat budete.

Co dál?

Další velkou novinkou Android Pie mají být tzv. Slices (Části), které umožní zobrazit část rozhraní aplikace bez toho, aby byla otevřena celá. Například, při zadání názvu aplikace pro taxi do vyhledávacího řádku, může zobrazit informaci o nejbližším taxíku či o tom, jak dlouho potrvá odvoz domů, bez toho, aby bylo nutné spouštět aplikaci jako takovou. Slices však budou součástí systému nejdřív v závěru tohoto roku.