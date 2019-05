Aplikace stále častěji zachraňují životy

Podle autora aplikace Záchranka Filipa Maleňáka si přes ni každý den zavolá o pomoc stále více lidí.

„V některých dnech jde až o 60 uživatelů. Roste i celkový počet volání z aplikace, od března 2016 jich bylo přes 30 tisíc,“ uvádí Maleňák. V České republice je do služby zapojena Zdravotnická záchranná služba, Horská služba i Vodní záchranná služba.

Technologie pomáhá i v případech, kdy si člověk bezprostředně po autonehodě nezvládne sám zavolat pomoc. Pojišťovna Uniqua nabízí telematickou asistenci SafeLine. V případě nehody registruje centrála díky nárazovému čidlu kolizi a ihned se zapojí do řešení – telefonicky dohodne s řidičem potřebné kroky. Pokud se ho nedaří kontaktovat, pošle na místo záchranné složky. „Tato funkce se osvědčila loni celkem 115krát, letos už více než třicetkrát,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Eva Svobodová.

Pojišťovna letos řešila případ prudkého nárazu klienta do překážky během cesty do práce. „Senzor registroval přetížení 11 G a vyhlásil alarm v asistenční centrále SafeLine. Řidič auta telefon operátorovi sice zvedl, ale mluvil zmateně a stěžoval si na to, že je mu špatně. Nakonec hovor ukončil s tím, že se musí dostat rychle z vozu. Operátor vyhodnotil situaci jako krizovou a poslal na místo složky záchranného systému. Jednalo se o hromadnou nehodu s více zraněnými vyžadující přivolání helikoptéry. Bez včasného zásahu by byl život řidiče vážně ohrožen,“ uvedla dále Svobodová.

Počet zachráněných životů roste i díky přenosným defibrilátorům, které se stávají běžnou součástí výbavy hasičských a policejních aut, nalezneme je ve veřejných i komerčních budovách. Jejich základní přehled nabízí aplikace Záchranka, jejímž partnerem je také společnost M2C. Ta s aplikací sdílí údaje o umístění defibrilátorů na objektech, kde zajišťuje ostrahu a údržbu.

„Naše defibrilátory jsou vedeny a lokalizovány v aplikaci pro případ pomoci. Strážní pravidelně procházejí speciálním školením a jsou připraveni resuscitovat a zachraňovat životy. Loni v červnu byla s pomocí defibrilátoru zachráněna nakupující žena v pražské Galerii Harfa,“ uvádí mluvčí M2C Tereza Rýparová s tím, že počet zachráněných životů v obchodních centrech roste. Za loňský rok poskytla M2C první pomoc v téměř 200 případech, zatímco v roce 2017 jich bylo 160.