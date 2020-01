App Store Applu vydělá miliardu dolarů týdně

Za úspěchem stojí především přechod na předplatný model a také to, že si zákazníci čím dál více uvědomují hodnotu digitálních produktů.

Podle výzkumu SensorTower se příjmy z předplatného výrazně zvedly během roku 2019. Vývojáři totiž dovolili uživatelům si aplikaci nejprve vyzkoušet, než si ji zakoupí i s pokročilými funkcemi. Tento fakt poukazuje na to, že jsou zákazníci ochotni za své aplikace platit měsíční poplatky.

Tato změna ve vnímání softwaru byla jednou z největších výzev v technologickém průmyslu. Napster a další sharovací služby ukázaly, co se stane, když si zákazníci necení digitálních produktů. Úspěch iTunes, Spotify, Netflixu či Amazon Prime pomohl, aby si zákazníci uvědomili hodnotu digitálních produktů.

Nyní tato změna přináší ohromné peníze. Útraty na App Storu se meziročně zvedly o 16 % z předchozích 47 miliard USD. Mobilní hry byly zodpovědné za 37 miliard USD, zbytek připadá na ostatní zábavní a produktivní aplikace.

„Lidé jsou dnes propojení jako nikdy dřív,“ řekl Jason Woosley, vicepresident komerce v Adobe. „Všichni máme v kapsách smartphone, a to je tím, co žene mobilní a webový business kupředu. Stačí jen pomyslet, co chcete a během vteřiny si to můžete koupit. Tento styl neustálé aktivity a propojení bude do budoucna jen zrychlovat. Zvláště nyní, když se vyvíjejí nová přenosná zařízení a nové způsoby připojení k internetu.“

Statistika výdělků

Apple nedávno ohlásil, že si vývojáři za dobu existence App Storu od roku 2008 vydělali 155 miliard USD (3 493,4 miliardy Kč). Více než čtvrtina těchto peněz pochází z minulého roku. Společnost také dodala, že zákazníci stihli mezi Štědrým večerem a Silvestrem utratit 1,42 miliardy USD a na nový rok utratili 368 milionů.

Tento trend není viditelný jen na App Storu, Google Play také zaznamenal nárůst v příjmech. Za rok si přišel na 29,3 miliardy dolarů (660,4 miliard korun).

Jednou z nejvýdělečnějších aplikací je Pokémon GO, která přinesla téměř miliardu USD.

Hodnota digitálních služeb

Čísla jasně ukazují, že si lidé váží digitálních produktů čím dál tím víc. Tato informace je důležitá pro firmy, které se snaží vytvořit a aplikovat nové produkty a obchodní modely. Ochota zákazníků zaplatit za služby poukazuje na to, že modely jako IaaS (Information as a Service), investice do online marketingu, či sponzorování digitálních zážitků povedou k ziskům a přilákají více zákazníků než kdy dřív.

V konkurenčním prostředí může být poskytování těchto služeb nevyhnutelné. Podle průzkumu firmy Gatner bylo 84 % zákazníků nespokojených se stavem digitálních nástrojů a služeb. Ze statistik dále vyplývá, že:

60 % firem zapojených do digitálních projektů přišlo s novými obchodními modely

firem zapojených do digitálních projektů přišlo s novými obchodními modely 78 % zákazníků využívá telefony pro komunikaci s firmami

zákazníků využívá telefony pro komunikaci s firmami 80 % mileniálů preferuje společnosti s mobilními zákaznickými portály

Nynější trh je založen na upoutání pozornosti a není ani trochu stabilní. Dlouholetou důvěru může rychle přebrat novější produkt s lepším marketingem. Takto to bylo odjakživa, ovšem v dnešní digitální době jsou změny mnohem rychlejší a výraznější a odpověď na ně musí být okamžitá.

Do roku 2022 bude 78 % komunikace se zákazníky prováděno pomocí nových technologií, jako je strojové učení, chat-boty a mobilní komunikace, na rozdíl od pouhých 11 % v roce 2017.

Calm a Headspace se rychle stalyi nejvýdělečnějšími aplikacemi na poli zdraví a fitness To poukazuje na to, že se digitální služby rozvíjejí i na místech, které si obvykle nepředstavíme pod pojmem „digitální“.