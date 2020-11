Apple sníží poplatky menším vývojářům

Apple sníží výši poplatku, který si účtuje za aplikace prodané skrze jeho platformu. Alespoň menším vývojářům, jejichž tržby prostřednictvím Applu během roku 2020 nepřesáhly jeden milion dolarů. Od ledna příštího roku budou Applu odvádět jen 15 % z ceny svého produktu, tedy polovinu oproti současným 30 %.

Změna se dotkne také všech nových prodejců. Společnost tak reaguje na sílící kritiku, které čelila právě kvůli výši poplatků a kvůli které byl šéf Applu Tim Cook letos v létě zpovídán dokonce před americkými zákonodárci.

Dle Applu jde o „přirozenou změnu“ jeho podmínek, pro kterou se dle oficiálního vyjádření rozhodl po „vyhovění zpětné vazbě ze strany vývojářské komunity“. Obchod App Store využívá zhruba 28 milionů vývojářů, přičemž do uvedené kategorie s ročními tržbami pod jeden milion dolarů prý spadá „naprostá většina z nich“.

Ačkoliv, dle analytické společnosti Sensor Tower touto optikou menší vývojáři se na celkovém obratu App Storu podílejí jen z necelých 5 %.

Pro BBC krok zhodnotil například Benjamin Mayo, autor aplikací jako jsou Daily Dictionary či Bingo Machine: „Apple letos čelil silné kritice, protože se mělo za to, že se snaží vydělat na pandemii, když si účtoval třicetiprocentní poplatky i na malých firmách, jejichž například fitness aplikace se během uplynulých měsíců staly virálními. Takové, jakož celá nezávislá vývojářská komunita, tak budou snížení poplatků vnímat pozitivně. Pak tu jsou ale firmy jako Spotify nebo Epic, které se budou nejspíš cítit znevýhodněné, jelikož z tohoto plánu byly vyňaty, přestože App Storu vydělávají více peněz.“

V případě, že prodejce milionový limit překročí, z prodejů nad tuto částku bude Apple účtovat poplatek opět ve výši 30 %. A zároveň následující rok bude začínat právě s třicetiprocentním poplatkem.

To hypoteticky může vést k situacím, že vývojáři/prodejci se raději v závěru roku rozhodnou nabídnout aplikaci zdarma, pakliže by jim „hrozilo“, že na konci roku milionový limit překročí byť o jediný dolar, který by je však ze sníženého poplatku „diskvalifikoval“.