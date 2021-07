Biden chce internetu vrátit neutralitu

Americký prezident Joe Biden nakázal vládním organizacím, aby se pustily do radikálních technologických reforem. Zajistit mají mimo jiné obnovení neutrality internetu nebo náležitě konkurenční prostředí poskytovatelů připojení. Dokumentace Bílého domu sice neobsahuje závazné příkazy a je spíš souborem doporučení odhalujících, jakým směrem Biden v oblasti technologií uvažuje, pokud by se jimi však organizace začaly řídit, mohou mít přímý vliv na uživatele i na to, jak technologii využívají.

Neutralita internetu a nižší poplatky za poskytování

Poskytování internetu se v dokumentaci týkají čtyři velké pasáže, kterým vévodí jeden titulek: neutralita. Text poukazuje na skutečnost, že poskytovatelé mohou využít své síly a rychlost zpomalit. Biden chce mimo jiné zvrátit kroky svého předchůdce Donalda Trumpa, který prosazoval deregulaci trhu, která ale dle Bidena šla proti principům internetové neutrality. Dokumentace uvádí, že víc než 200 milionů Američanů v současnosti žijí v místech, kde mají na výběr maximálně ze dvou poskytovatelů internetového připojení, přičemž tuto volbu za ně zpravidla činí pronajímatel jejich bydlení.

Bidenovým cílem je větší konkurence a více možností volby pro koncového uživatele. Problémem je také nejasné cenění služeb poskytovatelů, přičemž v tomto ohledu Biden apeloval na Federální komisi pro komunikaci, aby se vrátila k využívání informačních štítků zavedených původně prezidentem Barackem Obamou, v nichž jsou ceny jasně rozepsány a vysvětleny. I tento krok má vést ke zdravější konkurenci.

Právo opravovat

Nařízení se dotýkají také tzv. Digital Millennium Copyright Act, tedy zákona doplňujícího autorské právo, který uživatelům mimo jiné zakazuje obcházet zámky či jiné typy zabezpečení, které zařízení obsahuje a de facto tak uživatelům znemožňuje si je opravovat po svém, byť je v zákoně zavedeno několik výjimek. I v tomto dokumentace volá po větší otevřenosti a možnostech volby tak, aby si uživatel mohl zařízení opravovat jak uzná za vhodné, ať už zcela svépomocí nebo s využitím nezávislých opraven.

Big Tech a vaše data

Biden míří také na Big Tech, respektive na „velké platformy“ typu Google či Facebook, byť je vysloveně nejmenuje. A apeluje na Federální komisi pro komunikaci, aby zavedla pravidla týkající se „dohledu a sběru dat“, kterého se tyto společnosti dopouštějí. Prezidentská administrativa volá také po „důsledném přezkoumání spojení“, čímž evidentně míní akvizice Instagramu, respektive WhatsAppu Facebookem a podobné. Komise má dohlédnout také na to, jak se Big Tech společnosti chovají k menším firmám, jejichž produkty mnohdy kopírují a s využitím svého dominantního postavení je v důsledku likvidují.

Wi-Fi v letadle, smluvní doložky

Nařízení se dotýká také dílčích problémů jako je poskytování Wi-Fi připojení v letadlech, které je často příliš pomalé nebo nefunguje vůbec. Pakliže k takovému problému dojde, měly by prý aerolinky cestujícím poplatek za službu vrátit.

Biden chce rovněž učinit přítrž smluvním doložkám, kterými si například právě poskytovatelé internetu vynucují exkluzivitu a klientům zakazují přejít ke konkurenci. V některých státech USA jsou sice zakázané, nařízení však volá po jejich plošeném zákazu.