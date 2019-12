Blockchain a IoT přinesou bilionové úspory do potravinářského průmyslu

Blockchain a IoT prý přinesou revoluci do potravinářského průmyslu. Vyplývá to ze studie společnosti Juniper Research, podle které může sledování cesty potravin z farem až do regálů obchodů s využitím jmenovaných technologií výrazně snížit náklady prodejců, zejména díky zefektivnění dodavatelských řetězců. Dalším pozitivním důsledkem má být snížení rizika podvodů s potravinami.

Celkově by se mohlo během příštích pěti letech ušetřit díky eliminaci různých podvodů s potravinami více než 300 miliard dolarů.

„Například extra panenský olivový olej údajně pocházející z Řecka, často pochází zcela odjinud,“ uvádí jedna z autorek studie Morgane Kimmichová.

„Zájem o technologii blockchain pramení do značné míry ze skutečnosti, že díky němu mohou být jednotliví aktéři obchodu víc v obraze -- od farmářů až po maloobchodní prodejce, kterým poskytuje transparentní platformu, díky které mohou dohlížet na celý dodavatelský řetězec.“

Autoři odhadují, že díky přijetí nových technologií do roku 2024 klesne objem škod způsobených nesrovnalostmi či přímo podvody v potravinářském průmyslu o 31 miliard dolarů, zároveň o 30 % mají klesnout náklady na dodržování předpisů.

Současný systém spoléhající převážně na papírování je dle Kimmichové neefektivní, vede k častým pochybením a je netransparentní. Neprospívá mu ani zapojení řady prostředníků. Blockchain a IoT mají tuto situaci změnit.

Zatímco IoT systémy mohou monitorovat polohu přepravovaného zboží či podmínky jeho skladování, blockchain je místem, kde tato data mohou být uchovávána a přístupna všem zainteresovaným účastníkům obchodu a zároveň chráněna před rizikem zneužití konkurencí.

Se závěry studie souhlasí též analytická společnost Gartner, podle které bude v roce 2025 blockchain využívat pětina předních světových obchodníků s potravinami.

„Blockchain může přispět i k posílení důvěry mezi zákazníkem a prodejcem,“ říká Joanne Jolietová z Gartneru.

Mezi firmy, které už se ke vznikajícímu trendu přidaly, patří například IBM, která v roce 2017 spustila blockchainovou síť Food Trust, ekosystém, jehož součástí je v současnosti 188 firem, včetně třeba Dole, Nestlé nebo Golden State Foods.

Obchodní řetězec Walmart pro změnu v loňském roce spustil pilotní projekt sledování dodávek manga a vepřového masa právě pomocí blockchainu.

A třeba kavárenský řetězec Starbucks spojil síly s Microsoftem za účelem vývoje blockchainového dodavatelského řetězce, skrz který by sledoval dodávky kávových zrn, a také vývoje aplikace, díky které by původ své kávy mohli snadno vystopovat i zákazníci.