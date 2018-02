Budoucnost Googlu – prohlížeč, který vás má přečtené

Google chce, abyste i nadále používali Google – prohlížeč. Aby vás u něj udržela, pracuje společnost tvrdě na tom, jak využít ty nejmodernější technologie k tomu, aby bylo vaše brouzdání internetem rychlejší a snazší. A úsilí vyvíjí hned na několika frontách.

Jedna z nich se jmenuje předvídání – Google se snaží najít způsob, jak co nejlépe odhadnout, co se chystáte na internetu udělat a rovnou vám tento odhad nabídnout jako jednu z vašich okamžitých možností. Takové předvídání může zcela změnit způsob, jakým se na internetu chováme a jakým v zaměstnání pracujeme; předvídající internet totiž pro náš pracovní výkon může znamenat totéž, co samořídící automobily pro přepravu. Vše přitom začíná u běžných zpráv.

Google v současnosti betatestuje nový nástroj jménem Reply, který čte, co vám vaši kolegové píšou a následně navrhuje odpovědi, z nichž můžete vybírat a odesílat jediným kliknutím. Zní to jako Smart Replies, již zabudované do Gmailu, Inboxu a Alla, Reply je však určený pro aplikace třetích stran.

Ačkoliv jde zatím pouze o experiment, k němuž není známo příliš dalších detailů, ví se třeba to, že navrhované odpovědi jsou upravené dle každého jednotlivého uživatele, na základě nejen toho co byste mohli říct, ale taky jak byste to mohli říct. Věrohodnost vašemu stylu komunikace mají zaručit algoritmy sledující, jak komunikujete, kde se zrovna nacházíte a jaký je obsah vašeho kalendáře.

První aplikace, které mají Reply podporovat, by měly být Hangouts, Slack, WhatsApp, Line, WeChat, Facebook Messenger a Twitter. Reply lze k automatickému odpovídání využívat mimo jiné i v momentě, kdy jste za volantem a nemůžete komunikovat, a dokáže se nadřadit tichému nastavení vašemu telefonu tehdy, když například zjistí, že jdete pozdě na schůzku a váš kontakt už vás shání.

Vznikající technologie, na které Reply stojí, však nepochybně najde uplatnění v mnoha dalších oblastech, například v e-mail marketingu, kdy dokáže přizpůsobit nejen oslovení dle adresáta, jak je dnes běžné, ale už třeba i styl jeho vyjadřování; např. lidé preferující stručný a výstižný styl psaní by dostávali i stručné a výstižné nabídkové zprávy.

Google však svou předvídavou technologii nevyužívá jen pro vzájemnou komunikaci. Společnost v uplynulých dnech zažádala o patent na systém schopný odhadovat, co na síti uděláte. Pokud by takovou technologii dokázala implementovat do Google Search, prohlížeč by dokázal otevírat stránky dřív, než kliknete do adresního řádku. Odhady by přitom vycházely nejen z historie vašeho prohlížení, ale i z nejjemnějších pohybů myší.

Vždyť aniž bychom si to možná vůbec uvědomovali, podobně automatizovaně už pracujeme s fotografiemi, pro jejichž editaci máme k dispozici automatické ořezy, efekty či možnosti koláží nebo sestřihů; a to nejen v Google Photos. O trendu automatizace v automobilovém průmyslu nemluvě – od automatické převodovky, přes brzdové asistenty až po parkovací systémy. A není těžké si představit budoucnost, ve které automobilu zadáme pouze cílovou destinaci, o zbytek se postará sám.

Podobně může fungovat také internet, kterému zadáme pouze „cíl“, vše ostatní vykoná umělá inteligence. Jak bude předvídavý Google konkrétně fungovat, je zatím těžké odhadovat, jisté však je, že bude. V podobě Smart Replies či asistenta v Google Photo už funguje, v současnosti se projevuje taky v podobě Reply. Další předvídavé funkce a aplikace budou v nejbližších letech následovat, za účelem zefektivnit naše fungování ve světě digitálu i tom reálném. To není těžké předpovědět.