Chrome začne zkracovat zobrazení URL

Google začne v Chromu 86 zkušebně zkracovat URL webových stránek. Smyslem je omezit množství phishingových útoků. Podle týmu zajišťujícího zabezpečení prohlížeče půjde prozatím o experiment.

„Chceme v reálu pochopit, zda zobrazení URL tímto způsobem uživatelům pomůže uvědomit si, že navštěvují pochybnou stránku, a ochránit je před škodlivými útoky,“ píše se v oficiální zprávě. Chrome 86 má být vydán 6. října, testovací funkce však nebude součástí široké distribuce, aktivována bude jen u náhodně vybraných uživatelů. Jejich množství vývojáři blíže nespecifikovali, Google však z experimentu vynechá firemní počítače.

V praxi to bude vypadat tak, že místo zobrazení kompletní URL v adresním řádku Chrome zobrazí jen to, co Google označil za „registrovatelnou doménu“ neboli tu „nejpodstatnější“ část doménového jména. Místo plné adresy odkazující na článek na Computerworldu by se tak zobrazila jen část computerworld.cz. Podle vývojářů Googlu by tak uživatelé – alespoň ti, co se na adresu dívají – snáz poznali, že jsou na správné adrese, potažmo že nebyli nevědomky přesměrováni na škodlivý web.

„Způsobů, jak zmást uživatele úpravou URL, je celá řada.“ Pokud by přesto uživatel toužil zobrazit kompletní URL, stačilo by najet ukazatelem myši do adresního řádku, kde by se po chvíli zobrazila. Zároveň Google umožní prostřednictvím místní nabídky nastavit, aby Chrome zobrazoval kompletní URL vždy na všech stránkách automaticky.

Není to přitom poprvé, co Google experimentuje se zobrazováním URL v adresním řádku. Už před dvěma lety z něj odstranil prefixy www a m. Později je na nátlak uživatelů vrátil, aby www nakonec spolu s https:// zase skryl.

Argumentoval tehdy zjednodušením, zabezpečením a praktičností uživatelského rozhraní, které by dle firmy mělo uživatele pokud možno co nejméně rozptylovat. I tyto však lze prostřednictvím místní nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši a zatržením možnosti „Vždy zobrazovat úplné adresy URL“ do adresního řádku vrátit.