Čím žily děti na internetu během uplynulého pandemického roku?

Je zřejmé, že rok 2020 byl pro současné děti velmi nezvyklý. Pandemie obrátila běžný život naruby, a to včetně školy, setkávání s přáteli a rodinou, dovolených a zábavy. Společnost Kaspersky analyzovala anonymizovaná data ze své bezpečnostní aplikace rodičovské kontroly Kaspersky Safe Kids, aby zjistila, jak se během těchto netypických měsíců změnily preference dětí při používání aplikací na zařízeních s operačním systémem Android a obecně na internetu a zda nastaly výraznější změny v různých kategoriích těchto aplikací.

Mezi nejoblíbenější kategorie aplikací, které děti během pandemie používaly nejčastěji, patřily software, audio, video (44,38 %), internetová komunikační média (22,08 %) a počítačové hry (13,67 %). Nejoblíbenější aplikací byl s obrovským náskokem před ostatními YouTube - u dětí po celém světě je stále nejpopulárnější službou pro streamování videa. Na druhém místě je komunikační nástroj WhatsApp a jako třetí se umístila oblíbená sociální síť TikTok. Do žebříčku Top 10 se dostaly i čtyři hry: Brawl Stars, Roblox, Among Us a Minecraft.

Děti podle studie velmi aktivně poslouchají a sledují hudbu a videoklipy na YouTube – podíl tohoto serveru na vyhledávání v oblasti hudby a videa je 17,35 %. Do statistik se rovněž promítají „trendová“ videa – například pop it spolu se simple dimple a ASMR tvoří celkem 4,43 % vyhledávání. V letošním roce se do čela žebříčku podle dětí z celého světa dostávalo vyhledávání odkazů souvisejících s videohrou Gacha Life, jež dosáhlo podílu 4 %.

Pokud se jedná o preference v oblasti hudby, populárním se stal – vedle tradičních oblíbenců, jako jsou skupiny BTS a Blackpink ve stylu K-POP, zpěvaček Ariany Grande a Billie Eilish nebo rappera Travise Scotta – i další hudební žánr zvaný phonk. Objevil se také trend takzvaných kreativních videí – na čelních příčkách seznamu vyhledávaných položek se začalo objevovat stále víc žádostí o beaty, samply a návody, jak tvořit hudbu v různých programech. Současně platí, že síť TikTok je i nadále hlavním zdrojem, podle kterého se mezi dětmi určují hudební trendy.

Na komiksy připadala celá polovina (50,21 %) všech dotazů ve vyhledávání. Mezi nejoblíbenější dětské aplikace z tohoto segmantu patří Lady Bug and Super Cat (Kouzelná beruška a černý kocour), Gravity Falls (Městečko záhad) nebo též Peppa Pig (Prasátko Pepa). Na druhém místě byly nejrůznější televizní pořady – nejčastějším v angličtině vyhledávaným pořadem byla reality show talentů The Voice Kids. V kategorii filmů a televizních seriálů byly tahouny tituly Godzilla vs. Kong, Justice League (Liga spravedlnosti Zacka Snydera) a minisérie WandaVision streamovací služby Disney Plus. Zájmu stále většího počtu dětí se i nadále těší Netflix – nejčastěji poptávané tituly na této platformě byly akční seriál Cobra Kai a nyní již ikonická série Stranger Things.

Ze sociálních sítí mezi dětmi vede nesporně TikTok, nicméně je patrné, že jeho vnímání se začíná měnit. Už to není pouze prostor ke sdílení klipů a „lip syncs“ (synchronizace pohybu rtů s řečí nebo zpěvem v obraze), neboť se na této platformě začalo objevovat stále více vzdělávacího a kreativního obsahu. K tomu se přidává i fakt, že chce-li někdo vytvořit video k umístění na TikTok, musí zvládnout spoustu úloh – být kameramanem, aktérem, režisérem a obecně kýmkoli, kdo se na tvorbě filmů nebo videí podílí. To rozvíjí nejen dovednosti, které můžou být dětem užitečné v budoucím životě, ale může je to přivést i k rozhodnutí, že si některou z těchto rolí zvolí jako svou profesi.

Pokud jde o počítačové hry, mezi ty, které děti vyhledávaly nejvíc, patřil Minecraft (22,84 %), Fortnite (6,73 %), Among Us (3,80 %), Brawl Stars (6,34 %) – která nedávno děti zaujala a je nyní velmi populární – a obzvláště oblíbená hra Roblox (3,82 %). Stále přitom platí, že nejvíc hraným titulem v první desítce her je v téměř všech zemích Roblox. Při zkoumání podílu jednotlivých regionů jsou na první příčce v návštěvnosti herních serverů děti z Kazachstánu – 26,0 1%. Druhé místo patřilo dětem ze Spojeného království (19,40 %). Ale velmi odlišnou situaci vidíme v Indii, kde děti weby nabízející počítačové hry nenavštívily téměř vůbec (5,08 %).