Co nového chystá Apple v roce 2020?

Ještě to nejsou ani tři měsíce, co Apple představil své nové iPhony 11 a už se na internetu objevují články, co všechno přinese iPhone 12. Dvanáctka ale není jedinou novinkou, která se v příštím roce – 2020 – očekává. Několik předpokládaných Apple novinek dal dohromady magazín Macworld.

Jaro 2020

O tom, že se Apple chystá představit nový iPhone SE, se mluví už nějakou tu dobu. Teď už ale všichni předpokládají, že to bude někdy na jaře roku 2020. Měl by být relativně dostupným iPhonem, který bude navazovat na elegantní dizajn iPhone 8, který lidé dodnes opěvují. Má být trošku větší a má mít vylepšené vnitřnosti, jako je například kamera a čip. O tom, či bude mít Face ID nebo ne, se stále polemizuje.



Zatímco v roce 2019 dostal novou verzi iPad, iPad Mini a iPad Air, nový iPad Pro představený nebyl. Proto se očekává, že se objeví příští rok s vylepšeným procesorem i kamerou.



Před necelým měsícem, na začátku listopadu Apple představil služby nové Apple TV+, které přinesou více filmů a seriálů. Proto se očekává, že na jaře 2020 bude představen nový set-top box Apple TV a nový Apple Stick.



Představena zřejmě budou i nová iPods Pro nebo levnější a menší HomePod.

WWDC 2020

Celosvětová vývojářská Apple konference by se měla uskutečnit v červnu 2020. Představen by na ní měl být nový MacBook Air s novou klávesnicí a Mac Mini. Už delší dobu se také mluví o tom, že by se Apple postupně zbavil procesorů od Intelu, proto se předpokládá, že by mohl představit počítač s vlastním Apple procesorem.

Září 2020

Září už je tradičně časem, kdy se představují nové iPhony. Nově se očekává, že Apple představí iPhone 12 s 5G konektivitou a operační systém iOS 14. Někdy na podzim se možná objeví i nové chytré dobíjecí Apple kryty. Iphone 7 se ale bohužel naopak s aktualizací operačního systému zřejmě dočká své poslední aktualizace. Pro řadu lidí je to smutná zpráva vzhledem k tomu, že to stále je velmi oblíbený telefon. Především díky spolehlivosti a kovovým zádům, která jsou sice trochu kluzká, ale spolu s dobrým krytem je iPhone 7 telefonem, který vydrží.



Už dlouho se také mluví o tom, že Apple vyvíjí své vlastní auto Apple Car. Je možné, že v září 2020 se ho konečně dočkáme. Pokud to tak bude, bude to určitě velká „bomba” a už se na něj, stejně jako na ostatní Apple výrobky, těšíme!