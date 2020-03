Čtvrtinu příspěvků o klimatu píšou boti

Studie analytiků z amerického Brownovy univerzity ukazuje, že čtvrtina twitterových příspěvků na téma klimatické změny je psána boty, tedy počítačovými programy, které dokážou automaticky generovat obsah na sociálních sítích. Autoři studie zjistili, že tweety vytvářené boty formovaly dojem vysoké míry popírání klimatické změny. Celá studie dosud zveřejněna nebyla, informuje však o ní deník The Guardian.

Autoři analyzovali 6,5 milionu tweetů z období kolem června 2017, kdy americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy odstoupí od Pařížské dohody o změně klimatu. Zjistili, že 25% všech tweetů týkajících se klimatické změny, bylo pravděpodobně vytvořeno boty. Většina jich buďto popírala globální oteplování nebo odmítala klimatologii jako vědu. Kdo za boty stojí, se zjistit nepodařilo.

Při své práci analytici využili nástroje zvaného Botometer, který určuje pravděpodobnost, s jakou byl příspěvek vytvořen člověkem, nebo botem. V rámci tématu pak pracovali s několika podkategoriemi. Například tweety o klimatologii coby „pseudovědě“ byly psány boty z 38%, tweety týkající se těžební společnosti Exxon byly psány boty z 28%. Naopak tweety apelující na ochranu životního prostředí byly psány boty jen z 5%.

„Představte si takového bota jako megafon,“ uvádí do problematiky Emilio Ferrara, profesor z Univerzity Jižní Kalifornie, který se vlivem botů dlouhodobě zabývá. „Vytvářejí dojem, že určitá myšlenka či hnutí mají organickou podporu. A jestliže takto někdo ovlivňuje to, co na síti vstřebáváme, existuje důvodná obava, že takto lze měnit názory lidí a jejich vnímání světa,“ uvedl v rozhovoru pro BBC.