Email jako nejlepší sociální síť?

Na Facebooku jsou všichni... právě proto, že na něm jsou všichni... V poslední době se však nejen on, ale i další sociální sítě, začínají v očích mnohých vybarvovat jako obtěžující a manipulativní „velký bratr“, obírající nás nejen o informace ale také o čas.

Velký bratr, který páchá víc škod než užitku. Což představuje problém nejen pro jednotlivce, ale hlavně pro firmy a všechny ty, kteří se jej snaží používat jako pracovní nástroj.

Dnes už je naprosto zjevné, že sociální sítě existují proto, aby poutaly vaši pozornost a sbíraly vaše informace – čím víc, tím líp. Přesto se bojíme od nich odstřihnout, protože chceme zůstat v kontaktu s ostatními a s obsahem, ano, občas přece jen hodnotným.

Navíc, tak nějak chceme být přítomni alespoň na těch nejoblíbenějších sociálních sítích. Dá se však zodpovědně kladně odpovědět na otázku, že je některá z nich „dobrá“?

Nejspíš až poté, co si odpovíme na to, co bychom od takové dokonalé sociální sítě očekávali. Množství uživatelů? Snadnou interakci? Žádné reklamy ani jiný oběžující obsah? Široké možnosti nastavení, snadnou dostupnost a funkci vyhledávání? Jednoznačně! Napadlo vás někdy, že tohle všechno nabízí e-mail?

Ještě před rokem byl email považován za pozůstatek minulosti, mileniály zavržený. Messaging a platformy pro sociální a týmovou spolupráci ho nahradí a firmy přestanou používat, říkali. Nic z toho se zatím nestalo.

Naopak, email měl a bude mít nad mladšími komunikačími nástroji navrch. Už jen pro svou rozsáhlost. Facebook měl na konci loňského roku 2,2 miliardy aktivních uživatelů. Email používá 3,8 miliardy lidí, kteří si denně pošlou stovky miliard zpráv.

Emailovému světu přitom vládne Google, který eviduje 1,2 miliardy uživatelů emailu, přičemž Gmail a Inbox jsou nejinovativnější a nejlépe podporované platformy, k nimž by měl další pozornost přilákat tzv. AMP for email, tedy další část projektu Accelerated Mobile Pages zrychlujícího vyhledávání na mobilních zařízeních, který v současnosti generuje více trafficu než Facebook.

Ve verzi pro email AMP prakticky umožňuje posílat emaily, které jsou obsaženy ve webu samotném (namísto toho, aby obsahoval prvky nahrávané z webu nebo odkazy), což znamená, že emaily s podporou AMP mohou být silně interaktivní – krom jiného můžete upravit jejich obsah i po odeslání.

Někteří AMP pro email kritizují pro jeho přetechnizovanost a jako takový je projekt lehce kontroverzní, přesto email staví nad messagingové aplikace či kolaborační nástroje, které zvládnou polovinu toho, co email s AMP. Dalším příkladem technologické nadřazenosti emailu může být funkce SmartReply užívající jednu z nejpokročilejších technologií na světě k tomu, aby odhadla, jak chcete odpovědět a nabídla vám tyto možnosti přednostně...

Obhájci sociálních sítí argumentují tím, že jsou tvořeny lidmi, a proto by byla chyba je opouštět. Problémem však nejsou lidé, ale sítě samotné, programované tak, abyste se na nich stali závislými a trávili na nich hodiny denně. Nejlepším řešením je používat email jako rozhraní k sociálním sítím, tedy: zůstat v kontaktu s lidmi, ale odstřihnout sociální sítě a jejich aplikace jako takové.

Jak na to? Na každé ze sociálních sítích důsledně nastavte emailové notifikace, abyste jich dostávali jen nezbytné minimum, například jen od nejbližších přátel, s nimiž chcete zůstat v kontaktu. Ve svém emailovém správci či stránce nastavte filtry a pravidla tak, aby vám veškeré notifikace ze sociálních sítí padaly do speciální složky. Dál můžeme doporučit sedm jednoduchých pravidel:

1) Odinstalujte aplikace sociálních sítí z mobilu a nikdy se na sociální sítě z mobilu nepřihlašujte.

2) Komunikujte s kolegy/rodinou/přáteli výhradně skrz notifikace z emailu.

3) Na sociální síť se přihlašujte jen jednou denně.

4) Udržujte nastavení notifikací na sociálních sítích tak, abyste přijímali jen ty nejdůležitější a přesto zůstávali s lidmi, na kterých vám záleží.

5) Když chcete něco sdílet, sdílejte, ale nezdržujte se na sociální síti dalšími zbytečnostmi.

6) Přestaňte se spoléhat na obsah sociálních sítí, raději odebírejte newslettery a konkrétní obsah, který vás zajímá a který vám přistane v emailu.

7) Důkladně nastavte email tak, abyste odfiltrovali obsah, který vás nezajímá. Čím lepší nastavení emailu, tím kvalitnější obsah a efektivnější práce s ním.

Tak co? Není načase zase si zamilovat email? Nejenže představuje největší, nejlepší a nejpokročilejší sociální síť. Může sloužit také jako efektivní a neobtěžující brána k otravným sociálním sítím, která vás nebude připravovat o cenný čas, pozornost a koneckonců ani o osobní informace.