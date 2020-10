EU prošetřuje, jak Instagram nakládá s daty dětských uživatelů

Irský národní Úřad pro ochranu osobních údajů (Data Protection Commissioner, DPC) vyšetřuje Instagram. Důvodem je způsob, jakým sociální síť nakládá s osobními daty nezletilých uživatelů. Pokud se ukáže, že se společnost skutečně porušila zákon, Facebook, kterému Instagram patří, může čelit vysoké pokutě. Facebook provinění odmítá a s úřadem spolupracuje.

DPC, coby celoevropský supervizor pro dodržování zákona o GDPR, prošetřuje, zda vůbec Facebook má zákonnou oporu pro nakládání s osobními daty dětí a zda má na Instagramu pro dětské uživatele nastaveny dostačující ochranné mechanismy. Nadto se zajímá o to, zda Facebook v souvislosti se zakládání profilu a nastaveními účtu na Instagramu dodržuje zákon o GDPR, a to s ohledem na skutečnost, že dětští uživatelé jsou považováni za zranitelné (minimální věk pro založení instagramového účtu je třináct let).

Záležitostí se zabývá irský úřad, jelikož řada amerických technologických firem má své evropské sídlo právě v Irsku. Vyšetřování však inicioval americký datový analytik David Stier, který loni analyzoval téměř 200 tisíc instagramových účtů z celého světa a došel k závěru, že odhadem minimálně 60 milionů uživatelů mladších 18 let dostalo možnost snadno překlopit svůj osobní účet na firemní. U těch jsou e-mailové adresy a telefonní čísla uváděna veřejně. Tytéž osobní informace byly navíc součástí HTML kódu webu, tedy poměrně snadno zneužitelná hackery.

Facebook argumentuje, že Stier špatně pochopil jeho systémy, nicméně kontaktní informace ze zdrojového kódu Instagramu později odstranil a dnes už ani není nezbytné kontaktní informace na Instagramu zveřejňovat.