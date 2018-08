Facebook a Instagram spouští omezovač aktivity na síti

Facebook a Instagram představují nástroj k omezování času stráveného s jejich aplikacemi. Přicházejí s ním v době, kdy se ve veřejné diskuzi objevují obavy z toho, že nadměrné užívání sociálních sítí může negativně ovlivňovat naši psychiku.

Uživatelé tak budou moct nově sledovat, kolik času na sociálních sítích tráví, nastavit si alarm pro čas, který chtějí na síti trávit anebo na konkrétní časový úsek zcela vypnout notifikace. Podle některých názorů však ani takové možnosti a opatření nejsou dostatečná a chování lidí na sociálních sítích příliš nezmění.

„Přijde mi to jako cesta, jak nadále udržet lidi na Facebooku co nejdelší dobu, ale přitom vyjít vstříc těm, které obtěžují neustálá oznámení,“ komentuje Grant Blank z Internetového institutu v Oxfordu.

Sám Facebook přitom negativní vliv sociálních sítí na uživatele připouští. Loni v prosinci na toto téma dokonce uveřejnil výsledky experimentu, který ukázal, že ti, kteří Facebookem bezcílně „skrolovali“ po dobu pouhých desíti minut, měli ve finále horší náladu než ti, kteří byli na síti aktivnější – přispívali nebo si psali s přáteli.

Jiný experiment pro změnu ukázal, že lidé, kteří otevírali na Facebooku odkazy čtyřikrát častěji či lajkovali dvakrát častěji než jiní, vykazovali znaky horší psychické kondice než byl vypozorovaný průměr.

Ať tak či tak, podle Harryho Huga, spoluzakladatele společnosti The Goat Agency zaměřené na digitální marketing, je dotčená novinka vyústěním dlouhodobých tendencí a jako takovou ji vítá.

„Do psychických problémů se nejvíc dostávají mladí lidé, kteří na sociálních sítí tráví nejvíc času. Jestliže si díky takovému nástroji uvědomí, že to jsou hodiny denně, možná je to přiměje k zamyšlení,“ říká a dodává, že ve finále vždy záleží hlavně na schopnosti sebekontroly.

„To my jsme ti, kdo zapíná telefon a otevírá Instagram. Nemůžeme to nechat jen na Applu nebo Facebooku, aby tyhle problémy řešili. Jde o skvělý nástroj prevence, ale ne o trvalou změnu. Dělají, co mohou, ale jak nakládáme se svými životy, si musíme uvědomit my sami.“