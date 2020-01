FBI má nejspíš způsob, jak prolomit iPhone

Poté, co Apple odmítl vyhovět požadavku amerického nejvyššího státního zástupce Williama Barra na odblokování dvou iPhonů používaných mužem podezřelým z terorismu, se ukazuje, že FBI má k proniknutí do telefonů nejspíš vlastní nástroje. Jedná se o případ z prosince loňského roku, kdy jedenadvacetiletý Mohamed Said Alšamrani, vojenský student ze Saudské Arábie, na základně v Pensacole zastřelil tři lidi a dalších sedm zranil.

Pro Apple nejde o první případ, kdy navzdory vládnímu zájmu odmítá jít proti svým bezpečnostním zásadám. Jak však referuje magazín Forbes, FBI mezitím našla alternativní způsob, jak do telefonů proniknout. Odkazuje se přitom na povolení k domovní prohlídce z jiného loňského případu muže vyšetřovaného kvůli tomu, že pomáhal uprchnout ze země svému trestně stíhanému bratrovi.

FBI údajně využívá technologie společnosti Grayshift, jedné ze dvou, které tvrdí, že dokážou prolomit zabezpečení iPhonu prostřednictvím tzv. útoku hrubou silou (brute force attack). V případě zabezpečení čtyřmístným kódem jí to trvá dvě hodiny, je-li kód šestimístný, pak tři dny a více. Apple prý sice v roce 2018 svůj iOS proti nástroji zvanému GrayKey aktualizoval, aktuální případy však naznačují, že možná ne dostatečně.

Vláda nadále tlačí na firmu, aby do svého systému integrovala zadní vrátka, která by mohla být v podobných trestních kauzách využita, to by však uživatele dostalo do svízelné situace. Dle odborníků zejména vysoce postavené manažery velkých korporacích, kteří dnes už běžně používají pro pracovní i soukromé účely jeden telefon obsahující množství citlivých dat. Společnost Apple se však ohradila proti Barrovu tvrzení, že při vyšetřování nebyla dostatečně součinná; vyšetřovatelům prý poskytla přístup do cloudu, který Alšamrani používal k zálohování svých dat.

Co se týče integrování zadních vrátek, v oficiálním vyjádření zopakovala svůj postoj: „Stojíme si za tím, že nic jako zadní vrátka jen pro dobré účely neexistuje. Zadní vrátka mohou být zneužita i těmi, kteří představují hrozbu pro naši národní bezpečnost i pro data našich uživatelů. Bezpečnostní složky dnes mají přístup k více datům, než kdy v minulosti. Američané tak nemusejí volit mezi slabším šifrováním, nebo řešením vyšetřování. Jsme pevně přesvědčeni, že silné šifrování je stěžejní pro ochranu naší země i dat našich uživatelů.“

Odborníci postoj Applu podporují a shodují se i na tom, že zadní vrátka, po kterých vláda volá, by dříve nebo později byla zneužita k nekalým záměrům, přičemž následky by mohly být katastrofální.