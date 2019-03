Gmail a Outlook.com získají na dynamice

Google vylepšuje Gmail, novinka má název „dynamický email“ a při některých procesech odbourává nutnost otevírat zvláštní záložku k jejich dokončení. Dynamický email působí jako rozšíření dynamických odpovědí, potažmo samodokončovacích funkcí v Google Search, zkrátka jako jednoduchý nástroj sloužící k úspoře času. V praxi „vcucne“ část webu přímo do těla emailu a automaticky umožní dokončit konkrétní úkol.

Příklad: Jestliže váš kolega v Google Dokumentu vloží komentář ke smlouvě, může vás prostřednictvím Gmailu vyzvat k reakci. Namísto odkazu na dokument, který jste v současnosti v takové situaci nuceni otevřít, můžete vaši reakci napsat přímo v prostředí emailu a ta se následně automaticky vloží do smlouvy v Dokumentech.

Zajímavé je, že ve stejný čas jako Google podporu dynamického emailu ohlásil také Microsoft, podle kterého bude poprvé k vyzkoušení v letní aktualizaci Outlook.com.

Nevýhodou novinky může být vázanost na konkrétní službu – jestliže k přístupu do Gmailu používáte jiného poštovního klienta, dynamické funkce se v něm nezobrazí, stránka zůstane statická. A dynamická nebude ani při přístupu z mobilní aplikace, ačkoliv to by se mělo v budoucnu změnit.

Dynamického emailu mohou využívat též partneři Googlu, mezi nimiž firma jmenovala například Booking.com, Pinterest nebo redBus, přičemž uživatel si může sám vybrat, zda od nich chce dostávat dynamické nebo statické emaily.