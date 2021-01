Google hrozí, že v Austrálii vypne svůj vyhledávač

Google pohrozil, že v Austrálii přestane poskytovat svůj vyhledávací engine. Důvodem jsou snahy australské vlády přimět společnost, aby se o část svých zisků dělila s vydavateli zpravodajského obsahu. Austrálie jako vůbec první země na světě představila zákon, kterým chce tuto povinnost vymáhat, a to nejen na Googlu, ale i na Facebooku a eventuelně dalších firmách. Ty varují, že pokud by zákon vešel v platnost, tak by některé ze svých služeb v zemi znepřístupnily. Australský premiér Scott Morrison však důrazně upozornil, že se zákonodárci nenechají zastrašit.

Ačkoliv Austrálie pro Google ani zdaleka nepředstavuje nejvýznamnější trh, návrh zákona je vnímán jako bezprecedentní globální test toho, jakým způsobem by národní vlády mohly regulovat technologické giganty. Společnosti má přimět k vyjednávání s vydavateli zpravodajského obsahu o jeho hodnotě, ačkoliv australská šéfka Googlu Mel Silvová před senátem uvedla, že představy vlády jsou „nerealizovatelné”.

„Pokud by se z těchto návrhů měl stát zákon, nedalo by nám to jinou možnost, než Google Search v Austrálii znepřístupnit,” uvedla Silvová. Zákonodárci následně jednání firmy označili za šikanu a vydírání. „Rozšíří se to celosvětově. To se chcete stáhnout z každého trhu?” obrátil se v debatě na Silvovou australský senátor Rex Patrick. Dle premiéra Morrisona je jeho vláda odhodlána zákon v parlamentu ještě letos prosadit: „Řeknu to stručně. Austrálie si sama stanovuje pravidla toho, co je v Austrálii dovoleno.”

Přežívající média vs prosperující technologický gigant

Google je v Austrálii dominantním vyhledávačem a vládou je popisován coby „takřka nezbytným nástrojem s minimální konkurencí”. Dle vlády se do této pozice dostal díky tomu, že získává uživatele z lidí, kteří chtějí na internetu číst zpravodajství, a tudíž by měl jeho vydavatelům za jejich žurnalistickou práci odvádět „férovou” částku. Argumentuje také tím, že finanční podpora nezávislé novinařiny, která se ocitla v existenční krizi, je nezbytná, jelikož silná média jsou stěžejní součástí demokracie. Doplňme, že tištěná média v Austrálii od roku 2005 zaznamenala 75% pokles tržeb z reklam.

Australská vláda je ve sporu s Googlem už delší dobu. Technologický gigant před pár dny dokonce části australských uživatelů (cca 1 %) začal blokovat obsah místních zpravodajských portálu jakožto součást experimentu, který má určit, jakou hodnotu služby Googlu pro vydavatele zpravodajství mají. Společnost kvůli tomu sklidila kritiku nejen proto, že o tomto záměru nedala veřejně vědět, vyčítáno jí je i to, že tak demonstruje svou sílu. Současné výhružky, že svůj vyhledávač Australanům znepřístupní zcela, jsou však dosud nejvážnější, a dle analytiků dokládají, že firma má ze záměrů australské vlády obavy.

Proti podstatě internetu

Dle Silvové by prosazení takového zákona pro byznys Googlu a digitální ekonomiku představovalo „neudržitelný precedens”, pakliže by společnost měla platit za odkazy zobrazené ve výsledcích vyhledávání. Taková představa je prý v rozporu s volným sdílením informací online a tím, jak „internet funguje”. „Nevidíme, jak bychom za takových okolností mohli v Austrálii dál nabízet naše služby.”

Google argumentuje mimo jiné tím, že zpravodajské weby profitují už z toho, že návštěvníci jsou na ně přiváděni právě díky jeho vyhledávání. Pravda je však také to, že z každých 100 australských dolarů utracených na digitální reklamu jich 81 získává Google a Facebook, přičemž koronavirová krize situaci médiím ještě ztížila a několik jich zaniklo. Oproti tomu Googlu se během pandemie dařilo, v Austrálii vydělal 4 miliardy dolarů, z toho na daních v zemi odvedl 45 mlionů dolarů.

Australská veřejnost je sporem zmatená a v nejistotě, jaká uživatelská omezení by pro ně prosazení zákona vlastně znamenalo. Tim Berners-Lee, tvůrce world wide webu, se vyjádřil, že australský plán by web globálně „znefunkčnil”. Jistou naději (nejen) Australanům dává čerstvá dohoda, kterou Google uzavřel s aliancí francouzských deníků, jimž se zavázal platit za části jejich zpráv zobrazených ve výsledcích vyhledávání. Francouzi svou žádost podpořili argumenty z autorského práva.