Google Mapy jsou novou sociální sítí

Pro běžného uživatele je sociální síť místem pro sdílení memů, fotografií domácích mazlíčků a selfíček. Pro firmy je však prostorem pro posilování značky, propagaci produktů a interakci se zákazníky. Právě kvůli nim musí na sociálních sítích být, protože právě tam zákazníci chválí, kritizují a vyhledávají informace o zboží a službách. Firmy si tak musí umět odpovědět na otázku, do které ze sociálních sítí investovat.

Twitter pro interakci se zákazníky není ideální, Twitter je sociální sítí pro celebrity a novináře. Pro firmy je něčím jako špatné sousedství, magnet pro hatery, rasisty, teroristy a spammery, místem, kde ani nemůžete smazat komentáře pod vlastními příspěvky. Firma je na Twitteru cílem.

Ani Facebook si z firemní perspektivy nevede o moc líp. Obvinění z manipulace, špiclování uživatelů a úniků dat se na něj v poslední době jen sypou. Čím špinavější je jeho mediální obraz, tím víc inzerenti pochybují nad tím, zda je pro ně správnou volbou. Jestliže není – a jestliže jí není ani Twitter –, jakou mají firmy alternativu? Stále intenzivněji se nabízí odpověď: Google Mapy.

Google Mapy mají ohromný dosah – větší než standardní sociální sítě –, pracuje s nimi víc než miliarda uživatelů. A ačkoliv aktivní počet uživatelů Facebooku je vyšší, společnost vám nikdy neumožní je oslovit všechny. Fakt je, že letošní změny algoritmů měly devastující zásah na organický zásah uživatelů, navíc Facebook značně zvýšil ceny za reklamu. Vyjádřeno čísly, jen 1,2 % vašich followerů se zobrazí příspěvky, které vašim sledováním vyjádřili chuť sledovat.

Google Mapy se tak stávají pro marketing nedocenitelným nástrojem, lepším, než zmíněné sociální sítě. Procento zákazníků, kteří k vyhledání firmy/obchodu využívají Google Search či Google Mapy roste, navíc obsah Map se už automaticky zobrazuje ve výsledcích vyhledávání, kde jsou ještě k tomu upřednostněny, jestliže se vyhledávaný subjekt nachází ve vaší blízkosti.

Google Mapy sice nemají být sociální sítí, ale v současnosti zvládnou obsloužit většinu toho, co firmy od sociálních sítí vyžadují. Zvlášť, když Google tento týden představil novou funkci, která zákazníkům umožňuje posílat zprávy napřímo prostřednictvím aplikace Map (mezi uživatele by se měla dostat v dohledné době). Zákazníci funkci budou moct použít k objednávání produktů, dotazování se na produkty anebo klást jiné dotazy týkající se nabízených produktů a služeb. Jakékoliv nesrovnalosti tak budou moct být řešeny diskrétně, trollové vám nezaneřádí profil urážkami.

Další sociální funkcí, kterou Google do Map přidává, je možnost „sledovat své podniky“ (follow), což firmám umožní informovat své (potenciální) zákazníky o aktuálních nabídkách, slevách či jiných akcích. Na rozdíl od Facebooku, který vaše příspěvky zobrazuje jen zlomku vašich followerů – o málo většímu, pokud si připlatíte – Google Mapy zobrazí všechny aktuality všem followerům ve speciální nabídce (for you), kdykoliv aplikaci spustí!

Už teď přitom Google Mapy umožňují formu sociálního sdílení, ačkoliv jen informací o firmách samotných; uživatelé mohou vytvářet seznamy podniků (dejme tomu restaurací), které chtějí navštívit a sdílet je s přáteli. Přímo v Mapách se pak mohou domluvit a rozhodnout, do kterých zajdou společně. Krom toho Mapy nabízejí možnosti zcela výjimečné, jako je například zobrazení interiéru prostřednictvím programu Indoor Maps ve StreetView; tato možnost bude obzvlášť efektní, jakmile se StreetView plně uzpůsobí virtuální realitě.

Google Mapy tedy sice nejsou sociální sítí. S aktuálními plánovanými novinkami však firmám poskytnou většinu výhod sociálních sítí, přičemž nevýhody zůstanou bokem.