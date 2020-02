Google Mapy slaví patnáct let. V muzeu

Už je to patnáct let, co nám Google poprvé začal radit s cestováním, svou aplikaci Mapy spustil 8. února 2005. A polokulaté výročí se firma rozhodla náležitě oslavit. Google Mapy pro Android a iOS dostaly nový design, novou ikonu i nové funkce. Nejde sice o kdovíjak revoluční změny, pozornější uživatelé si však novinek určitě všimnou.

Hned po nové ikoně je tou nejpatrnější změnou nové navigační menu. Namísto tří záložek Prozkoumat, Dojíždění a Pro vás jich nově na spodní straně obrazovky najdete rovnou pět. Prozkoumat a Dojíždějí zůstávají, novinkou jsou Vaše místa, Vaše příspěvky a Aktualizace. Jde tedy de facto o usnadnění přístupu k položkám dosud umístěným v boční liště, přičemž prostřednictvím příspěvků můžete snadno sdílet místa, která v mapách chybí, či psát hodnocení navštívených podniků. Aktualizce jsou pak prakticky jen jinou podobou nabídky Pro vás a nabízejí feed nových příspěvků či doporučená místa z vámi zvolené oblasti na základě uživatelských trendů. Jde také o záložku, prostřednictvím které můžete s podniky komunikovat.

Nových funkcí se dočkala i část pro veřejnou dopravu, tak, aby vám lépe umožnila plánovat vaše cestování. Nově jsou tak k dispozici například informace o počasí/teplotách, přístupnosti vybraných míst, jejich zabezpečení či třeba o tom, kolik který spoj nabízí míst pro kočárky. Tyto informace přitom aplikace čerpá z komunity uživatelů, jejich vlastních příspěvků či průzkumů. Plně funkční by nová funkcionalita měla být v průběhu března.

A nakonec, Google vylepšuje taky zobrazení Live View, díky němuž s pomocí AR můžete zobrazovat trasu chůze na záběru reálného světa. Nově bude ukazovat přesnou vzdálenost místa, na které míříte. Další aktualizace pro Live View Google plánuje ještě v průběhu roku.

Nedávné úspěchy hodnotí šéfka Map Jen Fitzpatricková: „Díky umělé inteligenci a strojovému učení se nám v uplynulém roce podařilo zmapovat tolik budov jako během předchozích deseti let. Daří se nám také lépe mapovat čísla popisná v oblastech, kde oficiální značení na domech není běžné.“ Například v nigerijském Lagosu prý Mapy díky strojovému učení mohly zapsat 20 tisíc nových jmen ulic, 50 tisíc adres a 100 tisíc nových podniků.

A jak vidí jejich budoucnost? „Pokud jde o navigaci, přestože Mapy dnes zahrnují nejrůznější typy přepravy, pořád je to aplikace určená primárně pro řidiče. Uvědomujeme si však, že způsob, jakým se lidé pohybují a přepavují, se mění. Řekla bych proto, že Mapy se stanou lepší v tom, aby vás dostaly z jednoho místa na druhé, ať už se rozhodnete využít jakýkoliv druh přepravy, i kdyby jich bylo víc v rámci jedné cesty. (…) Máme spoustu nápadů, díky kterým lidem pomůžeme uvědomit si své prostředí, co zajímavého se v něm nachází a co je pro ně relevantní.“

V Česku Google oslavil narozeniny zpřístupněním Street View v prostorách nově zrekonstruovaného Národního muzea. Zájemce si může projít kompletní prostory muzea, zatím však bez vystavených exponátů. Ty by prý měly přijít na řadu později.