Google reaguje na pokuty EU, za Play Store si začne účtovat

Google na to zareagoval logicky, byť pro výrobce možná ne úplně příjemně; obzvláště pro ty, co se snaží o co nejlevnější chytré telefony. Licenční poplatky (podle některých zpráv mohou dosahovat až v přepočtu 40 dolarů na jeden smartphone) mají nahradit ztráty způsobené jak pokutou, tak dodržováním nových pravidel pro evropský trh, které z antimonopolního řízení vyplynuly.

„Protože předinstalace Google Search a Chromu spolu s našimi aplikacemi na Androidu nám pomáhalo jej vyvíjet a volně distribuovat, představíme nový placený licenční program pro smartphony a tablety dodávanými na trh Evropského hospodářského prostoru,“ sdělil k tomu Hiroshi Lockheimer, viceprezident pro platformy a ekosystémy na blogu firmy. Evropský hospodářský prostor (EHS jsou státy EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Výrobci a prodejci, kteří se rozhodnou Google Play a další služby firmy využít, budou moci zdarma instalovat také Google Search a Chrome. „Partneři Androida, kteří si přejí distribuovat aplikace Googlu, mohou také vystavět nekompatibilní nebo odlišné smartphony a tablety pro EHS,“ dodává Lockheimer.

„Nekompatibilní“ systémy v tomto smyslu znamenají verze Androida na specifických smartphonech, které nesplňují všechny podmínky pro kompatibilní varianty dle definice Googlu, přestože na Androidu staví. Jedná se kupříkladu o Amazon Fire nebo Nokii X. Tato zařízení mají vlastní ekosystémy.

Změny se dotknou všech nových smartphonů a tabletů s Androidem na evropském trhu. Android sám o sobě nadále zůstává zdarma, neboť jde o open source projekt; změna se dotýká pouze aplikací Google, které však má mnoho uživatelů pevně spojených právě s Androidem.

Není jasné, jak přesně změna evropský trh ovlivní. Dá se však, minimálně zpočátku, očekávat vzrůst cen smartphonů v řádu stovek korun nebo, kupříkladu u menších čínských výrobců, možné vyřazení Google Play z jejich verzí Androida.