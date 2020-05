Google rozšířil vzdálenou správu G Suite také na Windows 10

Google rozšířil vzdálenou správu G Suite na operační systém Windows 10. Firemní administrátoři tak mohou nově využívat ovládací panel G Suite k zajištění a sladění účtů ve Windows 10 s využitím technologií pro detekci hackerských útoků a podezřelých přihlášení. Na spravovaných zařízeních lze také nastavit systém jednotného přihlášení. Google nový způsob spravování počítačů s Windows 10 představil teprve v lednu, do širší distribuce se tak přes beta fázi dostává nezvykle rychle.

Aby počítač s Windows 10 mohli skrz ovládací panel spravovat, musí administrátoři na každém z daných koncových zařízení nejdřív nainstalovat aplikaci Google Credential Provider for Windows (GCPW). Ta mimo jiné také propojí existující uživatelské profily Windows s jejich účty na G Suite. Využitelná je však jen pro edice Windows 10 Pro, Enterprise a Business. Z pohledu G Suite je určená pro uživatele plánů Enterprise, Enterprise for Education a spřízněné služby Cloud Identity Premium.

Jakmile je aplikace nastavená, administrátorům umožňuje nastavit jednotné přihlášení pro G Suite a další googlovské služby nebo využít přihlašovací údaje pro G Suite rovnou pro Windows 10. S pomocí panelu lze nastavit také nástroje pro odhalování podezřelého chování či phishingových útoků, na dálku spravovat aktualizační proces Windows či šifrování dat pomocí programu BitLocker.

Nová funkcionalita se odlišuje od toho, co Google loni v říjnu označil za „fundamentální správu zařízení“, když hovořil o zahrnutí veškerých systémů (ať už stolních počítačů či mobilních zařízení) do správy koncových bodů v momentě, kdy se uživatel přihlásí do G Suite z kteréhokoliv z nich.

Tento koncept měl učinit každé zařízení viditelné skrz administrátorský ovládací panel G Suite tak, aby administrátoři mohli snadno nahlédnout, na kterém ze zařízení je třeba aktualizovat operační systém nebo se na dálku odhlásit z účtu, pokud by zařízení bylo odcizeno. Spuštění této novinky Google kvůli současné pandemické situaci prozatím odložil.