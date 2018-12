Google+ skončí už v dubnu

Google v síti Google+ objevil další bug, který může mít vliv až na 52,5 milionu uživatelských účtů. Případní hackeři se skrze něj mohli dostat ke jménu, e-mailovým adresám, věku a pracovní pozici uživatele i tehdy, kdy měl účet nastavený jako soukromý.

Už v říjnu Google informoval o jiné chybě v zabezpečení Googlu+, ta však měla vliv jen na půl milionu uživatelů. Souběžně tehdy společnost také představila plány na ukončení provozu sociální sítě v dosud známé podobě. Nově zjištěný bug však termín zavření Googlu+ uspíší.

„Na základě nového zjištění jsme se rozhodli urychlit uzavření všech Google+ API, k čemuž dojde v následujících devadesáti dnech,“ uvedl David Thacker, šéf produktového managementu pro G Suite.

„Také jsme se rozhodli posunout soumrak uživatelské verze Googlu+ ze srpna příštího roku na duben. Uvědomujeme si, že pro vývojáře to bude mít své důsledky, ale chceme zajistit ochranu našich uživatelů.“ Thacker dodal, že aktuální problém byl objeven samotnými pracovníky Googlu při rutinním testování, aniž by však společnost objevila jakékoliv známky toho, že by chyby někdo zneužil.

Google+ je už delší dobu terčem posměchu coby zpackaný pokus o sociální síť, kterou ve výsledku využívalo jen málo lidí. V říjnu se však na Google snesla kritika poté, co vyšlo najevo, že společnost až v říjnu informovala o možném úniku dat v důsledku chyby v zabezpečení, o které věděla už od března.

Není bez zajímavosti, že informace o nové chybě přicházejí těsně předtím, kdy se výkonný ředitel Googlu Sundar Pichai bude zodpovídat před americkým Kongresem. Probírat mají otázky politiky, ale také ambice společnosti na čínském trhu či způsob, jakým se Google chová ke svým ženským zaměstnancům.