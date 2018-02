Google vydal seznam 21 telefonů vhodných pro firemní nasazení

Prozatím je v seznamu Googlu 21 „doporučených“ smartphonů s Androidem. „Některé z klíčových požadavků, jaké jsme od zákazníků slyšeli, zahrnují potřebu pravidelných bezpečnostních aktualizací, spolehlivé a stabilní zkušenosti se softwarem a zjednodušený výběr zařízení,“ popisuje David Still, ředitel sekce Android Enterprise Googlu v příspěvku na blogu.

V reakci na tyto potřeby zákazníků Google spustil službu Enterprise Recommended, která určuje pomyslnou minimální hranici pro to, co lze brát za zařízení a službu vhodnou do podnikového prostředí.

Ačkoliv bezpečnostními zranitelnostmi trpí všechna mobilní zařízení, Android je už z podstaty zranitelnější vlivem své částečné open source nátury. Nepomáhá ani pomalé tempo aktualizací, fragmentace a absence jakéhokoliv fungujícího schvalování aplikací v obchodech s aplikacemi.

Seznam 21 schválených mobilů – nepříliš překvapivě – zahrnuje Pixely od Googlu; do výběru se dostaly rovněž modely firem BlackBerry (KEYone a Motion), pro někoho možná překvapivě také čínského Huawei (Mate 10 a P10), jihokorejského LG (G6 a V30), několik modelů Sony Xperia a Nokia 8.

Do oka rovnou udeří absence největšího z hráčů na trhu smartphonů s Androidem a chytrých telefonů vůbec – Samsungu. „Se Samsungem jsme blízce spolupracovali na stanovení standardů během vývoje programu a firmě nabídli, aby byl naším partnerem,“ popsal mluvčí Google Cloudu. Proč však momentálně mobily Samsungu na seznamu chybí společnost nesdělila.

Počet mobilů schválených pro podnikové užití se však podle stejného mluvčího bude zvyšovat, nynější seznam je pouze první skupinou z několika.

Googlem navržené minimální standardy smartphonů vhodných do byznys sféry zahrnují pravidelné bezpečnostní aktualizace maximálně do 90 dnů od jejich vydání (což je mimochodem stále poměrně hodně, přibližně tři měsíce) a garance alespoň jedné „dodatečné velké aktualizace operačního systému“.

Dodatečně musí chytré telefony splňovat tyto podmínky:

Hardware a uživatelské rozhraní musí odpovídat minimálně Androidu 7.0+

Konzistentní aplikační zkušenost na spravovaných profilech a zařízeních

Možnost pro podniky nakupovat na operátorovi nezávislá zařízení Android skrze distributora třetí strany nebo přímo od výrobce

Možnost celofiremních aktualizací OS pomocí QR kódu nebo podnikové služby zero-touch enrollment

Pokud smartphone v budoucnu přestane splňovat podmínky, které Google stanovil, může jej samozřejmě firma ze seznamu vyřadit – případně může z programu kompletně vyřadit celého výrobce, pokud uzná za vhodné.

Nejde o první snahu firmy o konsolidaci silně roztříštěného trhu s mobilními zařízeními běžícími na Androidu. Ač je operační systém populární, tíží jej mnoho problémů, které lze řešit jen stěží. Vůle musí být nejen od Googlu, ale i samotných výrobců. Zda se vůbec podniky budou doporučeními Googlu řídit je navíc dosti nejasné.