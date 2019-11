Google začíná omezovat politickou reklamu

Google zakáže cílení politických reklamních kampaní dle domnělých politických preferencí uživatelů. Nově rovněž nebude možné cílit tyto kampaně v návaznosti na uživatelskou základnu/databázi Googlu a zobrazovat je tak například na YouTube. Nová pravidla začnou v nejbližších dnech platit ve Velké Británii, postupně pak v dalších zemích. Možnost cílit kampaně v závislosti na věku, pohlaví a místa pobytu uživatele však zadavatelům zůstane.

Google ke změnám uvedl, že začne zasahovat proti „zjevně zavádějícím tvrzením“ v reklamách, což je rozdílný přístup, než jaký praktikuje Facebook, jehož šéf Mark Zuckerberg uvedl, že faktickou správnost inzerce politických zadavatelů ověřovat nebude. Twitter se chystá politickou reklamu zakázat úplně, Google tak vedle konkurence volí svým způsobem střední cestu.

„Máme za to, že politický dialog je důležitou součástí demokracie a nikdo nemůže rozumným způsobem rozhodovat o politických tvrzeních, protitvrzeních či narážkách. Proto předpokládáme, že množství politických reklam, proti kterým zakročíme, bude velmi nízké. Proti zjevným porušením našich pravidel však zakročíme,“ uvedl Scott Spencer, šéf produktového managementu pro Google Ads.

Google v současnosti dokáže na základě uživatelských zvyklostí a často navštěvovaných stránek určit, zda uživatel politicky tíhne k levici či pravici. Přičemž v USA mají zadavatelé politických kampaní možnost určit, zda chtějí cílit spíš na levicové voliče, nebo na ty pravicové. V ostatních zemích mají zadavatelé pro změnu možnost poskytnout Googlu svůj vlastní seznam kontaktů – například seznam členů strany, na základě kterého pak Google ve spojení s vlastní uživatelskou databází reklamu cílí. Právě tento postup už v budoucnu nebude možný.

„Nějaký čas potrvá, než ty změny zavedeme. Do týdne začneme v Británii, do konce roku by měly platit v celé Evropské unii a ve zbytku světa začneme šestého ledna příštího roku,“ konkretizoval Spencer. Jakékoliv zásahy a omezení reklam bude Google zveřejňovat na stránkách vlastní služby Transparency Report, na nichž „zveřejňuje údaje, které objasňují, jak předpisy a opatření úřadů státní správy a společností ovlivňují soukromí, bezpečnost a přístup k informacím na internetu“, kde budou data přístupná pro další analýzu.

Výraznější finanční újmu tímto omezením politických kampaní Google neočkává, tvoří jen malou část jeho příjmu z reklamy. Ty loni vystoupaly do výše 116 miliard dolarů, přičemž pro názornost: v USA příjmy za politickou reklamu od května letošního roku dosáhly 128 milionů dolarů, z toho největší inzerent, organizátor kampaně Trump Make America Great Again Committee utratil 8,5 milionů dolarů.