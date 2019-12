Google zavádí Ověřené SMS

Textování v Androidu bude bezpečnější. Google spouští novinku nazvanou Verified SMS – Ověřená SMS, která má spolu s novou protispamovou ochranou zajistit, že se vaše konverzace nedostane k někomu, komu není určena. Podezřelé zprávy nebudou filtrovány automaticky – nehrozí tak, že byste o některé přišli –, systém vás však upozorní, jestliže zprávu vyhodnotí jako potenciálně nežádoucí či škodlivou.

Detekci by měl postupně vylepšovat reporting, obdobný jako v poštovních klientech. A nejen to. V případě komunikace s firmou/prodejcem Google zaručí jeho autenticitu a do konverzace ke jménu protistrany přidá malý symbol potvrzující ověření. V USA se do projektu Verified SMS zapojily první firmy, další budou přibývat postupně.

Ačkoliv však jsou obě novinky nepochybným vylepšením androidích Zpráv, zároveň jsou také připomenutím, co zásadního aplikaci ještě chybí: end-to-end šifrování. Zprávy jsou sice při odesílání šifrované, není však zaručeno, že je šifruje také operátor.

Teoreticky je tak může „cestou“ kdokoliv zneužít. Google ujišťuje, že zprávy neuchovává, v případě operátorů si tím ale jisti být nemůžeme, a tak existuje riziko, že se jejich obsah může dostat i k jiným subjektům, než jsou odesílatel a adresát.

Díky Googlu teď však alespoň víme, kdy zprávy přicházejí z ověřených zdrojů, což je nepochybně krok správným směrem. Po USA, Indii, Mexiku, Brazílii, Velké Británii, Francii, Filipínách, Španělsku a Kanadě, kde projekt začal, bude postupně rozšířen i do dalších zemí.