Internet v Česku: bezdrátu vládne Vodafone, kabelům UPC

Přestože nejde o žádné překvapení, analýza Speedtestu za čtvrtý kvartál 2020 ukazuje jasnou dominanci UPC v oblasti fixed broabandu, takže klasického kabelového připojení v domácnostech. V rámci metriky Speed Score dosáhl 91,52 bodů ze 100, což je velmi uspokojivý výsledek.

Za ten bezpochyby mohou optické sítě, které UPC získalo před lety akvizicí páteřního poskytovatele Sloane Park. UPC má také oproti zbylým třem poskytovatelům tu výhodu, že se nevěnuje bezdrátovým sítím – kterým naopak T-Mobile, O2 a Vodafone věnují největší pozornost.

Rychlostmi za ním v rámci drátu hodně skomírají. T-Mobile se umístil v metrice druhý s výsledkem 33,97, poté O2 s 24,73 a Vodafone s 22,22. Co se týče latence, zde se překvapivě drží dobře na druhém místě T-Mobile s průměrným výsledkem 19 ms; UPC má 14 ms, O2 27 ms a Vodafone již dosti nepříjemných 32 milisekund. Je nutné však podotknout, že výzkum nereflektuje akvizici UPC-Vodafone.

V rámci konzistence, stability připojení, jsou na tom opět nejlépe UPC a T-Mobile, s procentuálním skóre 78,1, respektive 60. Až poté následuje O2 s 48,1 % a Vodafone s 43,5 %. Co se týče dat z velkých českých měst, nejlépe je na tom v kabelovém připojení Plzeň, po ní Ostrava a Brno. Praha je až na 4. místě a sérii pěti nejrychlejších měst uzavírá severočeský Liberec.

V rámci komplexního hodnocení zemí se pak Česko nachází v rámci pevného připojení na 53. místě – ani málo, ani moc. A teď už směle na bezdrát.

Světový bezdrát

Tady se dočkáme odlišných výsledků, hlavně proto, že jsou zde operátoři poměrně vyrovnání. V rámci rychlostí na moderních čipových sadách vede Vodafone se skóre 59,98 – na bezdrátové metriky skvělou. Následuje T-Mobile s 53,21 a řadu uzavírá O2 se slabším výsledkem 30,86.

A latence? Zajímavé výsledky. Nejpomalejší O2 má totiž nejlepší latenci s průměrem 25 ms, a až po něm je Vodafone s 27 ms a T-Mobile s 34 ms.

Stabilita je obecně vzato velmi dobrá a dosahuje světové úrovně. Vodafone má konzistenci na celých 96 %, poté T-Monile s 91,7 % a O2 s 88,1 %.

Zajímavý je pohled také na výrobce mobilů – Speedtest se podíval na to, jaká zařízení měla v průměru nejrychlejší rychlost stahování. Čipová sada mobilu a jeho schopnosti hrají roli, ale jde také o to, kde a jak se uživatel s mobilem připojuje, jde tak spíše o takovou zábavou třešničku na datovém dortu. Nejrychlejších stahovací rychlostí dosahovaly mobily značky OnePlus, po nich následoval Apple, Samsung, Huawei a Xiaomi. V top 5 statistice tak vidíme hned tři čínské výrobce, jednoho amerického a jednoho jihokorejského.

Na závěr ještě opět data z měst: Nejrychlejší je moravské centrum Brno, následuje Plzeň, Praha, Liberec a řadu uzavírá Ostrava. Všech pět měst se objevuje v obou statistikách, pouze si promíchaly pořadí.

V rámci celosvětových statistik je na tom Česko v bezdrátu velmi dobře – nachází se v silné konkurenci na 24. místě. Speedtest ovšem neměří ceny tohoto připojení. To by totiž pořadím jistě zamíchalo, a to směrem k horšímu.