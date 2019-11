Internetové bankovnictví využívá 5,5 milionu Čechů

Počítač má doma 78 % českých domácností a tento podíl se v posledních letech již výrazně nemění. Roste ovšem využívání přenosných počítačů, tedy notebooku nebo tabletu. Ve 2. čtvrtletí roku 2019 se alespoň jeden takový počítač nacházel ve dvou třetinách domácností.

„V roce 2019 bylo bez internetu již jen 19 % domácností, z nichž 80 % uvedlo, že připojení doma nechtějí či nepotřebují. Zatímco bez internetu jsou především domácnosti seniorů, rodiny

s dětmi mají internetové připojení již téměř všechny,“ říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. V Česku tak dnes 97 % dětí do 15 let žije v domácnostech s internetem, 39 % dětí má doma stolní počítač, 80 % notebook a 52 % tablet.

Internet v Česku používá 81 % osob starších 16 let. V absolutním vyjádření se jedná o 7,1 milionu lidí, což je o 2,1 milionu více než před deseti lety. V roce 2019 se každý den k síti připojuje 87 % uživatelů internetu, před deseti lety to bylo 57 %. Uživatelů internetu v posledních letech přibývá hlavně mezi seniory. Podíl osob nad 65 let, které se připojují k internetu, se od roku 2010 ztrojnásobil z 13 % na současných 39 %.

„Dynamicky roste používání chytrých telefonů. V roce 2019 ho má již sedm osob z deseti, v roce předchozím to bylo 63 %. V oblibě je především u mladších lidí, kdy v kategorii 16 až 24 let jej používá 99 % z nich,“ upozorňuje Lenka Weichetová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Naopak tři čtvrtiny seniorů dávají přednost telefonu bez operačního systému. V roce 2010 používala internet na telefonu 4 % osob, letos již dvě třetiny.

Již 5,5 milionu Čechů využívá internet i za účelem správy svých financí. „Internetové bankovnictví u nás využívá 63 % osob starších 16 let, což je oproti roku 2010 trojnásobek. V tomto ohledu jsme nad průměrem Evropské unie, ale i před všemi našimi sousedy,“ uvádí Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

V roce 2019 nakoupilo přes internet 59 % obyvatel Česka. Podíl online nakupujících se přitom stále zvyšuje. Ještě v roce 2010 nakupovala v e-shopech pouze čtvrtina Čechů. Ženy nakupují na internetu nejčastěji oblečení a obuv (45 % z nich), dále kosmetiku (31 %), vstupenky (26 %) a ubytování (24 %). Muži nakupují nejčastěji počítače a elektroniku včetně příslušenství (30 %), oblečení a obuv (28 %), ubytování (26 %) a sportovní potřeby (24 %).