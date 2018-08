iPhony jsou dražší, portfolio služeb širší. Apple spokojeně roste

Apple bude podle firmy spoléhat jak na rozšiřující se portfolio služeb a produktů, tak na zvyšující se cenu samotných chytrých telefonů.

To potvrzují i nedávné čtvrtletní výsledky. Zisky z prodeje smartphonů Applu vzrostly o 20 %, přestože samotný počet prodaných zařízení příliš nestoupl. Průměrná cena za první čtvrtletí letošního roku se totiž pohybuje na 729 dolarech, což je o 19 % více než během stejného období v minulém roce.

Komentář finančního ředitele Applu Luca Mestriho, který podle Bloombergu poskytl analytikům během úterý, však napovídá, že další výrazné zvýšení ceny iPhonů se v blízké budoucnosti nechystá.

To ostatně odpovídá plánovaným mobilům firmy. Předpokládaný inovovaný iPhone SE chystaný na podzim má tradičně nižší cenu než ostatní produkty Applu, a dva nové iPhony X (jeden větší a jeden pokročilejší) se mají držet obdobných cen, jakých v současnosti dosahuje běžný model.

„Apple dosahuje horní hranice toho, co si může za iPhony bez potíží účtovat,“ řekl Bloombergu Neil Mawston, analytik společnosti Strategy Analytics.

Ještě před několika lety by dosažení předpokládaného cenového stropu mohla zamávat akciemi Applu. Dnes to však nehrozí: služby jako Apple Pay, Apple Music nebo hardware typu AirPods či Apple Watch tvoří pokročilý uzavřený ekosystém, do kterého majitelé iPhonů rádi investují.

Apple za fiskální třetí kvartál oznámil rekordní zisky za služby ve výši 9,5 miliard dolarů. což je skok o 31 % oproti minulému roku. Sektor ostatních produktů vzrostl o vysokých 37 %; i díky tomu akcie poskočily nahoru a firma tak mohla překonat hodnotu 1 bilionu amerických dolarů.

Tim Cook, CEO Applu, také podle Bloombergu potvrdil chystanou konkurenci Netflixu a obdobným službám. Pracovat má firma údajně i na vlastním magazínu, to však zatím není potvrzeno.