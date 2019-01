IT giganti mají nové bojiště: herní průmysl v cloudu

Kromě vlastních obchodu s videohrami je také Microsoft producentem Xboxu, jedné ze dvou „hlavních“ konzolí, jejímž jediným podstatným konkurentem je PlayStation od Sony. V současnosti firma pracuje na projektu „xCloud“, který má herní možnosti Microsoftu přenést do cloudu, především na mobilní platformy.

Nezapomínejme také, že Windows už od počátku platí za hlavní operační systém hráčů, byť se Linux v posledních letech mocně dotahuje.

Amazon o svých ambicích prozatím mlčí, ale podle hned několika médií včetně amerického CNBC už firma jednala s několika vydavateli o nové platformě, která by se mohla spustit již v roce 2020. To je sice trochu pozdě (ti největší vydavatelé už své platformy mají), ukousnout si kus trhu ale může – obzvláště díky cloudovým schopnostem a AWS.

Google už vlastní cloudovou herní službu aktivně testuje, jmenuje se Project Stream a je omezena na malý počet beta testerů.

Nový trh s cloudovým hraním má vysoký potenciál; hráčům potenciálně může ušetřit tisíce dolarů za drahý hardware; pokud tedy jejich internetové připojení streaming her utáhne.

V této oblasti má zatím Microsoft jednoznačný náskok. Věrnou základnu uživatelů, mnoho použitelných vlastních platforem a operačních systémů, bohaté zkušenosti, Azure cloud a celá vývojářská studia.

„Amazon není herní společnost, Google také ne. Sony ano, ale to zas nemá výrazně přítomnost v cloudu. Microsoft? Ten má obojí,“ vysvětluje Steve Perlman, bývalý generální ředitel cloudové herní společnost OnLive pro CNBC.

A má pravdu. Microsoft se jako jediný z trojice zahrnující ještě Amazon a Google může nejen považovat za herní společnost, ale dokonce i obra v tomto průmyslu. Google naopak nemá v odvětví pražádnou relevantní zkušenost a Amazon je rovněž nepolíben hrami.

Proč se právě nyní na cloudové hraní společnosti obrací? Jednoduše: videohry generují obrovské zisky, lze si zde určovat slušné marže a je navíc pravděpodobné, že jejich potenciál do budoucna ještě poroste; už nyní v mnoha zemích (Velká Británie kupříkladu) výrazně přerostly trh s filmy/seriály a s hudbou.

Proč? Jednoduše: u her je nutné počítat s hardwarem, softwarem, licencemi, přinejmenším alespoň měsíčním předplatným balíčků her, a ještě s potenciálem DLC či dalšího placeného obsahu typu mikrotransakcí. A to vše je drahé.

Stručně řečeno: jde o zlatý důl.

Microsoft jej těží dlouhodobě, a nyní otevírá bránu novým možnostem poskytování videoherního obsahu. Amazon a Google jej zatím jen tiše sledují – ale stačí několik dobrých obchodních rozhodnutí a klidně mohou celý trh proměnit. Už jen proto, že mocná platforma Steam pomalu ztrácí na síle.