Jak Googlu po zbytek života neplatit za uložené fotky

Zálohovat fotografie do cloudu přímo z telefonu hned po vyfocení se zdálo jako dokonalý nápad. Alespoň dosud. Od června však Google uvede v praxi nová pravidla pro Fotky a jejich úschovu v cloudu tak můžete pocítit i ve své peněžence. Ale ne nezbytně.

Dnes, jestliže na telefon s Androidem vyfotíte fotografii, automaticky se vám uloží do googlovského cloudu (nemáte-li toto nastavení vypnuto), kde je uchována na věčnost. Defaultně se přitom fotografie ukládají v tom, co Google nazývá „vysokým rozlišením“. A hlavně, v tomto rozlišení se ukládají bezplatně, bez ohledu na jejich množství. Od 1. června však začnou platit nová pravidla. Každá nová fotka, video nebo dokument začne být započítávána do datové kapacity vašeho účtu, která v případě těch bezplatných činí 15 GB. Datum 1. června mějte na paměti. Do toho termínu bajty počítat nemusíte, a pokud fotky uložíte ve „vysokém rozlišení“, zůstanou v něm nejspíš ještě pro vaše vnoučata. Jedinou výjimku budou mít od června telefony Google Pixel, jejichž majitelů se omezení kapacity vůbec nedotkne.

Řekněme, že dnes máte 10 GB zpráv v Gmailu, 2 GB souborů uložených na Driveu a k tomu 10 GB fotografií a videí ve Fotkách. V součtu to čistě matematicky činí 22 GB dat, tedy 7 GB přes bezplatný 15 GB limit. Jestliže však máte svoje fotky uložené ve „vysokém rozlišení“, Google bere v potaz pouze 12 GB (10 GB e-mailů a 2 GB na Drivu). Nicméně od června začne platit, že každá nová fotka, video, e-mail nebo dokument – cokoliv – se začne započítávat do limitu a není třeba připomínat, že fotky a videa zabírají mnohem více místa než obyčejné e-maily. Jakmile dosáhnete limitu, Google vás začne e-mailem vyzývat, abyste si předplatili 1,99 dolarů měsíčně (19,99 ročně) za 100 GB navíc. Jestliže tyto výzvy budete ignorovat, Google po dvou letech začne vaše staré fotky a videa vymazávat. Nazvěme to mírným tlakem na to, abyste si předplatili služby Google – na rovinu – po zbytek života.

Jak zabránit tomu, abyste fotky do Googlu nahrávali

Jestliže Googlu platit nechcete a na základě řečeného se rozhodnete fotky do jeho cloudu nenahrávat, řešení je snadné. Otevřete si v telefonu aplikaci Fotky a klikněte na ikonu v pravém horním rohu. Nabídka vám ukáže, s jakým účtem jsou vaše fotky synchronizovány, a kolik na něm zabírají místa.

dropbox, A jelikož chceme zabránit dalšímu zálohování, klikněte na Nastavení fotek a následně vypněte Zálohování a synchronizaci. Toť vše. Úspěšné vypnutí indikuje v pravém horním rohu u ikony vašeho účtu malý symbol přeškrtnutého mraku. Fotky budete moct v aplikaci zobrazovat i nadále, jen už nebudou synchronizovány s vaším účtem.

Jak fotky zálohovat v jiných cloudových službách

Pokud byste chtěli fotky zálohovat i nadále, jen ne na Googlu, nabízejí se alternativy. Může jí být například OneDrive od Microsoftu, ačkoliv jeho bezplatná verze je omezena na 5 GB a za navýšení kapacity si musíte připlatit i u Microsoftu. Pokud jste však předplatiteli balíku Microsoft 365, tenhle problém nejspíš řešit nemusíte, jeho součástí je ve většině případů i dostatečně vysoká kapacita na OneDrivu.

Podobné služby nabízí pro Androidy také například aplikace cloudové služby Box s bezplatným limitem 10 GB nebo Dropbox, který však zdarma nabízí jen 2 GB. Necelých 50 Kč za dodatečných 100 GB v googlovském Drivu nemusí být k předplatným Spotify, Netflixu a dalších služeb, které už možná používáte, až tolik. Ale jen ať víte, že nejsou nutné…