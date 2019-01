Jakým směrem se ubírá e-commerce?

Příkladem podle něj můžou být také virtuální zrcadla a virtuální kabiny. Zatím je to pro e-shopy tzv. „nice to have“ řešení, ale víc a víc se mluví o výhodách „on-line vyzkoušení zboží“, a tak se to velmi brzy stane pro e-shopy „must have“, a to také díky zlepšujícím se technologiím zobrazení produktů.

Splývání online a offline

„Podíváme-li se do zahraničí, určitě můžeme uvést jako příklad Amazon GO nebo Nike concept store. V prvním případě je to ukázka skvělé inovace. Online prodejce si řekl, že vylepší offline způsob nakupování a zamyslel se nad tím, co zákazníky při nakupování v kamenných obchodech nejvíc štve - fronty u pokladen. A Amazon tyto fronty prostě zrušil,“ tvrdí Endler.

Do obchodu Amazon GO podle něj přijdete, dáte si zboží do košíku a odejdete, systém kamer a čidel pak zařídí, aby se vám platba za nákup odečetla z vašeho účtu. Nike concept store kombinuje on-line nákup s kamennou prodejnou a propojuje aplikace a účty Nike Plus members.

Výše uvedené inovace ukazují trend, kterým se bude e-commerce ubírat. E-commerce bude víc a víc disruptovat klasický retail a bude přinášet nové inovace do celého odvětví. Opravdové propojení online a offline nákupů v kombinaci s využitím dat o klientech budou přinášet nové inovace.

„O omnichannel retailové strategii se mluví již několik let a nyní se objevují první firmy, které tuto strategii implementují. Pokud prodejce bude mít dostatek kvalitních dat o klientovi, bude mít zákaznický profil, pak bude schopen pro něj připravit personalizovanou nabídku zboží a služeb a nabídnout to klientovi online i offline. Respektive z offline se také stane online, kamenné prodejny se stanou propojenou součástí prodejních kanálů,“ vysvětluje Endler.

Virtuální zrcadla

Další metou, kterou musí e-commerce zdolat, je právě online zkoušení produktů. Celý proces vratek má dnes hodnotu 300 miliard dolarů ročně a možnost vyzkoušet si produkty online výrazně sníží tyto náklady.

Vrácení zboží se týká především produktů, které si klient chce vyzkoušet přímo na sobě, tedy kosmetika, brýle, oblečení. Aktuálně existují již velmi dobré a hlavně levné nástroje ve 2D a nebo nástroje, které kombinují rozšířenou realitu. Tedy fotku nebo snímání uživatele přes web kameru a upravený produkt z e-shopu.

3D nebo virtuální realita jsou dnes dostupné z pohledu technologie, ale jde zatím o drahé řešení. S postupným zlevňováním technologií se objeví 3D zobrazení a virtuální realita i ve virtuálních zrcadlech a virtuálních kabinkách.